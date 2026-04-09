繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

▲繼光香香雞推出3款新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼光香香雞「美加狂歡季」推出3款異國風新品，包括BBQ腿丁、起司腿丁及玉米肋排，除單點外，也有多人分享、個人經典組合餐，4月15日至5月14日限時1個月開賣。

▲BBQ腿丁裹上BBQ醬，煙燻香氣十足。

▲玉米肋排。

繼光香香雞「美加狂歡季」主打北美飲食文化，「BBQ腿丁」與「起司腿丁」以酥炸腿丁再分別裹上BBQ醬及起司粉，單點150元；「墨西哥風味玉米肋排」把玉米切條高溫油炸，再撒上墨西哥風味粉，單點49元。

另外，原本只送不賣的「迷你吉拿棒（原味／紫薯）」也開放單點，每份49元。

▲多人組合分享餐一次吃到3種新品。

業者同時推出多人組合「分享餐」，內含BBQ腿丁、起司腿丁、玉米肋排及迷你吉拿棒2份，售價399元；個人可選擇「經典組合」，任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排，售價199元。

▲奶油爆米花風味炸雞（左）、Mix醬蒜風味炸雞（右）。

▲王肋排風味炸雞（左）、牙買加辣醬炸雞（右）。

台灣bb.q CHICKEN本月則引進4款韓國人氣炸雞口味，其中「奶油爆米花風味炸雞」融合楓糖、奶油及蒜香，在韓國上市2周狂賣超過30萬份；「牙買加辣醬炸雞」使用牙買加醬料加入少量青陽辣椒，在韓國曾經單日賣破1萬份、一年賣出45.5萬隻。另兩款為王肋排風味以及Mix醬蒜風味。

業者指出，4種新口味皆提供「半雞（409元）」及「去骨（389元）」2種選擇。

▲吮指四重奏拼盤一次就能吃到4口味炸雞。

bb.q CHICKEN也首創「吮指四重奏拼盤」，一次吃到4種口味的去骨炸雞，口味可選蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香（加20元）、江南醬燒（加20元）、王肋排風味（加20元）、牙買加辣醬（加20元）、Mix醬蒜風味（加20元）與奶油爆米花（加20元）等，每份858元、外送平台1030元，另含炸年糕與汽水2罐。