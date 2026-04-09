簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

記者高堂堯／南投報導

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今(9日)召開記者會，發布聲明退出民眾黨，也是在該黨前主席柯文哲因京華城等案遭重判後首位退黨的黨公職人員；他直指目前黨內的制度和運作模式已經「走鐘」、「看人在辦事」，與他的路線出現巨大落差，因此宣布即刻起退出民眾黨，2026地方議員選舉將以無黨籍參選。

▲南投縣議員簡千翔含淚宣布退出民眾黨。（圖／記者高堂堯攝，下同）

簡千翔稍早於南投市彰南路服務處召開記者會，全程表情嚴肅、眼眶泛淚、聲音略顯沙啞地宣讀聲明，強調自己背負著沉重、非常難過的心情來宣告退黨，回顧自己最初是俗稱「小白兔」、一張白紙般的政治素人，也曾經深深相信這個政黨「理性、務實、科學」、「公開透明」、「重視台灣本土性和地方的聲音」的理念，義無反顧地加入，身邊朋友、家人也都予以支持，這也是他從政一路走來的初衷和堅持。

簡千翔強調，一個政黨是價值的集合、民意的載體，而制度才是讓一個組織越趨健全的途徑；身為小黨的台灣民眾黨雖然才剛起步數年，他知道很多事情無法一蹴可幾，但也已經歷過中央的總統立委大選、地方性選舉等一段不算短的時間，制度層面上應該要趨於成熟，「若想要成為執政黨、長治久安，在制度上就不能因人設事」。

簡千翔表示，要抽離自己曾深信的這一切相當不容易，透露自己掙扎考慮了半年之久和多個不成眠的夜晚，並不是一個衝動的決定，也認為是負責任的作法，清明連假前就北上面見民眾黨秘書長周榆修，報備將退黨一事、細數入黨數年來的種種心路歷程，周榆修也曾予以慰留、分析當前黨政情勢，不過因為理念不同，與自己的價值漸行漸遠、分道揚鑣，因此不得不退出。

簡千翔說，即使可能對年底個人的選情有影響，但目前也不會考慮加入國民黨等其他政黨，「最重要的不是我年底選不選得上的問題」、「我必須聽從自己內心真實的想法，不能做違背我內心價值的事情」。

簡千翔指出，並未跟民眾黨前主席柯文哲或現任主席黃國昌當面報告，現場媒體問及退黨是否與柯文哲京華城等案遭重判有關？簡千翔則表示不方便評論柯的個人案件，「我不會在它（民眾黨）最低潮的時候去傷害它、落井下石」、「剩下的就只有祝福」，他也相信民眾黨未來會走向更健全的制度、一個能夠執政的政黨。

至於會不會擔心引發退黨潮的連鎖效應？簡千翔說，這已無法在其考慮範圍之內，但退黨前沒有打過電話給任何其他黨籍同志，也希望不會因為其個人決定影響到其他黨員。