通緝男遇警跳車狂逃「來不及穿鞋」赤腳狂奔80米　慘遭壓制逮捕

▲通緝男遇臨檢，棄車赤腳拔腿狂奔。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子昨(8日)夜開著小貨車上路，發現前方有警方在執行酒駕攔檢，突然心虛地把車停在路邊，結果反而引起員警注意。沒想到該名身材壯碩的吳姓駕駛竟然當場跳車，連拖鞋也忘了穿，打赤腳就在大馬路上狂奔80米氣喘吁吁，被員警當場壓制，警方查出他遭高雄橋頭地檢及台中地檢分別依詐欺及廢棄物清理法發布通緝。

據警方初步調查，該起事件發生在昨天晚間十點多，彰化警分局在金馬路三段執行酒駕路檢勤務。交通分隊小隊長邱澧鮮和員警張承瀚，在攔截點前方二十公尺處，突然發現一輛小貨車，緊急靠邊停車，行跡相當可疑。





▲通緝男遇臨檢，棄車赤腳拔腿狂奔，與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

員警立刻上前盤查，沒想到小貨車駕駛是一名男子，他原本穿著拖鞋，看到警察靠近，竟然嚇得忘記穿鞋，跳下車光著腳丫子，沿著馬路拔腿狂奔。員警反應也很快，立刻從後方狂追。這名男子雖然拚命衝刺，但跑不到一百公尺就體力不支，當場被員警追上並壓制逮捕。

該名吳姓駕駛已是台中地檢署發布的廢棄物清理法通緝犯，同時還被橋頭地檢署發布詐欺通緝中，身揹兩條通緝案件。他疑似是因為看到警方路檢，心虛害怕被抓，才會不顧一切棄車逃跑。全案警詢後將解送到相關地檢署歸案。