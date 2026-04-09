爭取參選彰化縣長！　謝衣鳯：我是成年人了不必家人許可

▲立委謝衣鳯。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨2026彰化縣長提名尚未出爐，傳出在新任彰化縣黨部主委蕭景田建議下，國民黨中央有意直接徵召前考紀會主委魏平政參選，不過，藍委謝衣鳯仍未放棄爭取參選。謝衣鳯今（9日）接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到家人支持參選，她表示，感覺很奇怪，她現在又不是18歲，連黨中央都在問她，爸爸要不要同意你選？現在大家都是成年人了，她現在就是努力爭取提名。

對於家人是否同意她參選，謝衣鳯說，她的確一直在尋求家人的支持，現在他們不支持她，不代表他們過去或未來不支持，但她要參選彰化縣長這件事情，她的確沒有去尋求家人是否同意，參選是她個人的想法，她對彰化這塊土地，以及她身為一個政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參與縣長選舉，並且贏得勝選，未來主持縣政。

至於與胞弟、彰化縣議長謝典霖的矛盾。謝衣鳯表示，她跟謝典霖最大的不同，在於謝典霖認為參選必須獲得家長或家人的同意，而不是支持；但她認為，她需要的不只是家人的支持，她需要的是所有彰化縣民的支持。

事後謝衣鳯接受媒體訪問時，對於未來是否持續爭取家人認同？謝衣鳯強調，家人當然還是持續可以支持、協助她，但現階段她不會一直希望要求他們許可，她認為她的參選不需要家人的許可，希望能夠獲得他們的祝福，以及未來可以進一步支持她，這是她目前首要的目標。

