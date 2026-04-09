吳沛憶證實有意選北市黨部主委　未鬆口任沈伯洋競選總幹事

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

媒體報導指出，民進黨台北市長熱門人選之一沈伯洋，已應總統兼黨主席賴清德的要求有所備戰，初步徵詢包括台北市立委吳思瑤擔任總幹事、立委吳沛憶接執行總幹事，而吳沛憶也已表態參選台北市黨部主委。吳沛憶今（9日）證實有意參選黨部主委一事，但仍在思考，至於加入沈伯洋競選團隊部分，吳沛憶說，團隊應該候選人底定後的事。吳思瑤則表示，不管民進黨推出誰，她作為台北市的在地立委，「我一定會承擔輔選的責任」。

據《上報》報導，儘管民進黨選對會決定「放慢腳步」，但半個月前總統兼任黨主席賴清德已經要沈伯洋「有準備」，沈對於黨內要他出戰一事，沈也有所備戰，初步徵詢包括台北市立委吳思瑤擔任總幹事、立委吳沛憶接執行總幹事。此外，吳沛憶已經表態登記將參選台北市黨部主委，獲得英系組織的支持。

民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜與副書記長吳沛憶今（9日）召開輿情回應記者會。吳沛憶表示，地方黨部像台北市黨部的黨職改選是2年即將屆滿，「我自己確實是有在思考」，有意願要去登記參選台北市黨部的主委。

吳沛憶指出，主要是她擔任立委前，也在台北市議會跟黨團成員並肩奮戰，大家也說「我們是首都的黨部」，台北市作為國家首都，期待民進黨台北市黨部可以更加年輕化，也希望黨部可以成為更好與社會各領域溝通的平台，「所以我最近確實有在思考」，不過因為還有些時間，等到真的確定時，會再跟大家報告。

至於擔任沈伯洋競選團隊執行總幹事一事，吳沛憶笑說，「我們最近是有打籃球啦」，但因為候選人還沒有底定，競選團隊規劃應該是在候選人出現後的事情。

吳沛憶指出，對她或民進黨來說，過去的地方黨部，以台北市來講，台北市黨部在市長選舉裡面，一定要扮演很重要的角色，因為整個選戰過程有空戰、陸戰，民進黨在台北市基層的深耕，向來是要去努力加強、爭取市民認同的，所以不館未來是誰擔任市黨部主委，也不管是誰擔任市長候選人，競選總部、市黨部和議員同伴們，大家的聯合作戰都是最重要的事情。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

吳思瑤受訪時則說，她過去是陳時中競選台北市長的競選總幹事，也是民進黨團前任的幹事長，「吳思瑤不管擔任什麼位置，我都要幹事、都要做事的」，這個非常清楚。

吳思瑤指出，她和沈伯洋是立院同事，每一天至少碰面兩、三次，所以來討論台北市政、一起來關心這一場選舉，如果都說吳思瑤跟沈伯洋沒有討論到台北市長的選舉，這也太矯情了，「我們是同事每天會見面，討論台北市政，我們關心這一場大選，這是我們的日常，其實這也是我們政治工作的必需」。

吳思瑤表示，民進黨來推出任何一位人選角逐台北市，她作為台北市的在地立委，「我一定會承擔輔選的責任」。如果是沈伯洋出線，要不要邀請她當總幹事，當然要尊重沈伯洋，「但是思瑤姐姐絕對很樂意來投入。同樣的，其他如果我們推派出來的是其他人選，吳思瑤作為在地立委，我當然也不會迴避輔選的責任」。

吳思瑤認為，民進黨雖然提名還在討論，但是各方的被提名的人選，在平時就做足功課，「畢竟我們都是生活在台北」，台北是我們生活的場域，是我們熱愛的城市，我們也關心台北的市政，這是作為一個政治工作者平常就要關切的事務，而不是只為了選舉才來進行這些市政的關切。