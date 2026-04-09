名嘴罵「破格查某」獲不起訴　徐巧芯轟檢察官可笑：會提再議

記者郭運興／台北報導

名嘴許維智去年大罷免在節目以台語批評國民黨立委徐巧芯「男人若娶到這種女人(指徐巧芯)，這叫破格」，後續遭提告，許維智辯稱中文「破格」有正面意思，如「破格晉升」，想用反諷方式表達不認同徐巧芯。台北地檢署認為，整段發言顯然對攸關公益的政治議題進行綜合評論，不起訴處分。對此，徐巧芯今（9日）表示，這哪是公眾評論？明明就是羞辱女性，反正自己會再議啦，「喔對了，我也可以說本案是『破格檢察官』，只要不用台語唸，都可以，對嗎」？

徐巧芯表示，關於許維智罵她「這款查某人，嘿哪差咱查埔人娶到這款欸，那叫破格啦，我甲你講，你給他翻成台語很難聽的」。原影片讓大家評評理，檢察官的說法有多可笑。同樣的話罵了民進黨的人一定被起訴，罵國民黨的極盡所能幫他們找藉口。

徐巧芯表示，許維智所指的「破格」都已經主動要大家自己翻成台語因為「很難聽」，怎麼突然又用華語解釋了呢？講公共事務就講公共事務，什麼「男人娶到這種女人」，這哪是公眾評論？明明就是羞辱女性啊。

徐巧芯批評，而且這是什麼男性沙文主義的說法，有夠噁心，你要娶別人別人不一定要嫁給你好嗎，結婚還要分成男生要娶什麼樣的女生才是好或不好，無論檢察官起訴與否，這類說法都噁心又過時。

徐巧芯強調，反正自己會再議啦。過往無良公關案也是堅持了兩年，中間碰到無數次阻礙，自己也沒有放棄，終於一審判決六個月。

徐巧芯大酸，「喔對了，我也可以說本案是『破格檢察官』，對嗎？只要不用台語唸，都可以，對嗎」？

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）