老將回鍋對上中央委員！藍高雄議員唯一初選　三民區2搶1爭提名

▲國民黨中央委員孫健萍（左）、前國民黨高雄市議員童燕珍（右）爭取三民區議員席次。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部上月底辦理第一梯次市議員提名登記作業，經各選區有意參選同志登記後，最終第七選區（三民區）出現提名競爭，成了唯一要進行初選的選區。該區預計提名3人，除了現任議員黃柏霖及黃香菽外，將由前議員童燕珍對戰中央委員孫健萍爭取最後一席提名席次。

國民黨針對三民區市議員選舉，預計提名3席，最終共有4人完成登記，其中包含現任2位議員黃柏霖及黃香菽將爭取連任，依據黨內選舉辦法，將由另外2位非現任同志，前市議員童燕珍及中央委員孫健萍依相關辦法爭取第3席的提名席次。

▲國民黨中央委員孫健萍登記爭取三民區議員提名。（圖／記者鄭佩玟攝）

市黨部指出，針對三民區第三席提名席次，日前市黨部邀集孫健萍、童燕珍兩位登記參選同志召開協調會，會中經雙方展現高度民主風度與團結氣氛，共同決議將以電話民調方式進行初選，預定將於4月19至4月21日進行民調作業。

▲前國民黨高雄市議員童燕珍回鍋再戰三民區。（資料照／記者賴文萱攝）

不過，因兩位參選人過去皆有參選經驗，這次初選民調將不適用相關加權規定。孫健萍、童燕珍均表示，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰，一起為高雄市民打拚。

2026高雄市三民區議員席次因人口成長，由現有7席增至8席，選戰升溫。民進黨在該區由現任議長康裕成及議員鄭孟洳、何權峰尋求連任，另外，還有無黨籍副議長曾俊傑、議員張博洋，而前議員林于凱則投入民眾黨重新參戰，以及前議員黃淑美回鍋，競爭相當激烈。