頂級探險郵輪「島嶼天空」首航花蓮　全新通關服務站迎賓

▲「島嶼天空」號，屬於靈活度極高，定位為高價位、精品探索型郵輪。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港即迎來一場非凡的海上盛事！隸屬於英國頂級精品郵輪品牌「卡莉多麗（Noble Caledonia Cruises）」的探險郵輪「島嶼天空（Island Sky）」號於4月9日首航花蓮港。為了迎接這批熱愛深度文化探索的旅客，花蓮港務分公司已全面升級「#14碼頭旅客通關服務站」，以嶄新的形象與在地工藝，打造全新的迎賓體驗。

▲島嶼天空號首航，港務分公司噴水禮迎賓。



巴哈馬籍（Bahamas）的「島嶼天空」號，總噸數達4,200噸，船長90.6公尺、船寬15.3公尺，吃水深度僅-4.0公尺，屬於靈活度極高，定位為高價位、精品探索型郵輪，本次載客數約100人，主要為熱愛自然與文化的歐美籍旅客。

▲花蓮港務分公司全面升級「#14碼頭旅客通關服務站」。



隨著「島嶼天空」號的到來，花蓮港#14碼頭旅客通關服務站也將正式投入郵輪通關服務。為歡迎「島嶼天空」號的首航，分公司在通關過程中，安排了極具在地文化溫度的迎賓儀式，並致贈旅客由在地工藝師親手編織的「藤編鑰匙圈」。這份結合原民工藝與自然材質的小禮，象徵著花蓮對於每位旅客最純粹的祝福，也讓旅客體驗到花蓮精緻且溫馨的待客之道。另外，分公司近日於通關站內特別打造了嶄新的「Taiwan Hi」品牌牆面，讓旅客在踏進花蓮的那一刻，就能感受到洋溢著「TAIWAN Hi」藍色公路的海洋意象。

▲花蓮港務分公司港務長林清富(左)致贈郵輪島嶼天空號船長STUART VERNON HORNE（右)首航紀念牌。

本次郵輪旅客主要來自歐美籍，登岸行程由花蓮縣府協調台灣好行至碼頭接駁車1台（每小時一班），並由金界旅行社提供岸上觀光活動（計有3車），包含太魯閣國家公園、慶修院、港天宮、阿勒菲斯原住民舞蹈表演、松園別館。花蓮縣政府提供4名觀光大使提供旅客諮詢服務。

▲致贈旅客在地工藝師親手編織的「藤編鑰匙圈」。

#14碼頭旅客通關服務站的啟用，代表花蓮港具備了接待國際頂級中小型郵輪的量能。該通關站不僅具備流暢的動線，更融入了在地人文特色與品牌識別。

花蓮港務分公司表示，將持續推動港區美化與通關效率優化，誠摯邀請各大郵輪品牌及代理商選擇花蓮作為靠泊首選。期盼藉由優質的通關體驗，鼓勵更多航商多加利用#14碼頭旅客通關服務站，攜手推動藍色公路，帶領國際旅人走進花蓮的山海美景。

