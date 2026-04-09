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李貞秀質詢又上演獨角戲！劉世芳低頭看資料　僅召委廖先翔給反應點評

▲▼內政部長劉世芳始終未回應李貞秀的質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部次長陳彥伯與內政部長劉世芳始終未回應李貞秀的質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

具國籍爭議的民眾黨立委李貞秀今（8日）於立法院內政委員會質詢時，點名交通部次長陳彥伯與內政部長劉世芳上台，但兩人維持舊調，對李貞秀的質詢依舊未回應。其中，在李貞秀關切花東交通時，陳彥伯幕僚拿資料上來要給陳彥伯，但陳彥伯疑似揮手表示不用，而劉世芳在面對李貞秀提問時，則是專注看手上資料。最終，在李貞秀質詢結束後，本日輪值召委廖先翔緩頰表示，今天探討議題都非常重要。

立法院內政委員會今（9日）邀請內政部長、國土管理署長、交通部次長就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。

民眾黨立委李貞秀先點名交通部次長陳彥伯上台，並表示，前幾次質詢，包含院會的總質詢，執政黨展現出來的傲慢，歷史會有記錄，「我不想浪費政治口水」。此時台下綠委與昨天一樣，放著抗議雙重國籍任公職的板子在桌上抗議。

▲▼立委李貞秀內政委員會質詢，民進黨團在一旁舉牌表達「任公職禁止雙重國籍」的立場。（圖／記者李毓康攝）

▲李貞秀內政委員會質詢，民進黨立委在一旁舉牌表達「任公職禁止雙重國籍」的立場。（圖／記者李毓康攝）

李貞秀說，自己今年2月開始走訪東部地區，今天要就花東在地民眾最關心的道路交通問題，向交通部和內政部反應民眾心聲，「花東的鄉親等一條安全回家的路真的等太久了」。值得一提的是，此時幕僚拿了份資料上來給陳彥伯，但陳彥伯疑似揮手表示不用。

▲▼民眾黨立委李貞秀質詢，交通部次長陳彥伯疑似揮手示意幕僚不用把資料拿來，內政部長劉世芳則開始看起手上資料。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲幕僚將資料拿上來給交通部次長陳彥伯，陳彥伯疑似揮手示意幕僚不用。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

李貞秀指出，每次只要遇到颱風、地震，國人的心就懸在半空中，行政院已核定蘇花安計劃，總經費高達1056億，這對花東交通建設本來是一個契機，目前規劃東澳到南澳的路段，據說已經核定最快今年底要發包正式動工，她要替鄉親問一句，「次長，今年底的發包，交通部能確保順利動工嗎？」而陳彥伯並未回應。

李貞秀接續指出，次長回答不了這個問題，現在大環境缺工缺料這麼嚴重，年底工程會不會流標、一延再延？花東人真的不能再等了，但賴政府的交通部次長到立法院，民眾等不到答案。她要問交通部，超過1000億預算、5年多的工期，交通部有無把握在2032年如期完工、全線通車？此時陳彥伯依舊未回應。

李貞秀批，「次長顯然你不敢回答，不敢保證完工期限」，她要提醒，1056億不是空白支票，交通部必須確實掌握進度，排除缺工缺料因素，不能半年後再說無法發包，這才叫負責的政府，「我們不要一個只有點頭說會努力的交通部，我們要的是一個敢為花東人安全負責的交通部」，這條路，她會幫花東鄉親持續監督。

▲▼立委李貞秀內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲李貞秀質詢依舊上演獨角戲。（圖／記者李毓康攝）

接著，李貞秀關切蘇花安施工進度，過程中台灣原住民族群正義是否也被兼顧到，蘇花安會經過非常多原鄉部落，依照原住民族基本法，必須落實部落諮商與同意程序，開路本來是好事，但絕不能犧牲在地族人的權益。

李貞秀指出，現在很多原民族人在問，公路局的土地徵收標準到底在哪？目前針對土地的徵收費用，每坪最高可以到3000元，最低卻只有1500元。花蓮秀林鄉的和平村目前用最高標準徵收，崇德地區的其他原住民部落，是不是也可以比照這個標準？次長有回應嗎？陳彥伯依舊未回應。

李貞秀深深嘆氣後說，很多原住民鄉親表示為了國家建設，同意政府徵收大家的耕地，但補償的機制要健全。「我其實已經幫你查好了」，秀林鄉和平村、崇德村之間的地價差異，不能只看實價登錄。建議交通部參考國外經驗，將公路相關收益提撥一定比例回饋當地部落的發展，善用原民地區的地理優勢發展觀光，讓有能力的原住民族人能在自己的家鄉發展，而不是等蘇花安通過後，被迫離開家鄉，只能到市區尋找工作機會。

▲▼民眾黨立委李貞秀質詢，交通部次長陳彥伯疑似揮手示意幕僚不用把資料拿來，內政部長劉世芳則開始看起手上資料。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲李貞秀質詢，劉世芳開始看起手上資料。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

接著，李貞秀也關切馬太鞍溪堰塞湖洪災災後重建議題，並請內政部長劉世芳上台，而劉世芳僅是看手上資料，針對李貞秀提問並未回應，李貞秀則說希望會有書面回應。

最終，質詢在近8分鐘後結束，本日輪值召委廖先翔則說，今天探討議題都非常重要。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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