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美國推「自動徵兵登記」　年滿18歲30天內建檔

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲圖為美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國兵役登記局（SSS）是負責維護緊急徵召人員資料庫的政府機構，此機構已於3月30日向資訊與監管事務辦公室提交一份擬議規則，為了簡化過去自行申報的繁瑣流程並節省開支，符合資格的男性12月將會自動登記進徵兵名冊。依據新規定，男性年滿18歲後30天內自動完成登記。

國會山報報導，目前大多數年齡介於18至25歲之間的男性已被要求向兵役登記局進行登記，而自動登記制度是在2025年12月依據2026財政年度《國防授權法》成為強制性要求。

根據網站說明，此舉透過整合聯邦政府資料來源，把登記責任從男性個人轉移至兵役登記局。擬議規則目前正由資訊與監管事務辦公室進行審查，尚待最終定案。

美國自越戰結束後便未再實施徵兵制，自1973年起軍事服役全面改為志願制。但前總統卡特（Jimmy Carter）在1980年重新恢復兵役登記系統，以備國家緊急狀態之需，一旦獲得總統與國會授權，這份名冊可用來為國防部提供人力，並為基於良心拒服兵役者安排替代役。

許多人質疑美國是否可能重啟徵兵。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）曾於3月表示，這不在現行計畫之內，但川普保留所有選項。川普無法單憑行政命令恢復徵兵制，必須經由國會修法才能授權總統徵召人員入伍。

未辦理登記視為犯罪，可能導致無法獲得州政府補助和就業機會，喪失聯邦工作機會及職業訓練資格，面臨最高25萬美元罰款以及最高5年監禁。未登記的移民可能因此喪失美國公民身分，女性目前不在徵兵範圍之內。

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