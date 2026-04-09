再次空氣質詢！李貞秀唱獨角戲　綠委舉牌嗆雙重國籍

▲李貞秀空氣質詢，台下綠委舉牌抗議 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制、內政委員會今（9日）聯席審查最高檢察署檢察總長人事同意權案，民眾黨立委李貞秀再次在質詢台上唱獨角戲，她怒批，賴政府團隊是這樣子對一個陸配立委公然羞辱。台下的民進黨立委則搬出「任公職禁止雙重國籍 立法院應解職未解職」的手板抗議。

李貞秀上台時，輪席主席莊瑞雄說，基於朝野協商及立法院長韓國瑜所作法律協商結論，委員會尊重李貞秀「女士」上台發言，同時也尊重行政院的決定，行政官員及被提名人可不必上台詢答，並請李貞秀把握時間發言。

李貞秀尷尬表示，請國人大家一起看看從大院質詢到今天，賴政府團隊對陸配立委的公然羞辱。隨後她詢問，立法院通過中選會人事同意權，行政院應依照程序發佈，現在遲遲不肯發佈，行政院這樣的構不構成瀆職罪？不過被提名人徐錫祥則坐在台下，並未上台，引得李貞秀質疑「所以今天不會有人回答？司法檢調不是獨立辦案嗎？從昨天的中選會到今天的檢察總長，全變成民進黨的嗎？」

李貞秀強調，陸配代表台灣民眾黨不是先例，國民黨也有過，南投縣議員也是陸配，但她上任到卸任沒有適法性問題，今天賴政府帶著整個行政團隊刻意羞辱陸配立委，原來本身合法的民意代表也扣除薪水。

而李貞秀在質詢時，綠委則坐在台下，拿著「禁止雙重國籍，立法院應解職未解職」的手板抗議。



