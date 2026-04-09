黃國昌發布競選廣告　柯文哲讚：站在當權者對立面讓大家知道何謂理想

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（9日）發布首支競選形象影片，向全體新北市民宣告「民眾黨新北隊，準備好了」，創黨主席柯文哲今也到場助陣，與新北市議員陳世軒等5位新北市議員參選人共同站台。黃國昌誓言，將把最好的理念與政策帶進新北市政府，並號召支持者於本週六（11日）齊聚三重向日葵廣場，共同參與「新北誓師大會」。

黃國昌表示，這支競選影片反映了廣大新北市民的共同心聲。他強調，「我不是一個夢想家，我是一個執行者」，未來將以最有效率的方式捲起衣袖、務實工作，並承諾帶領所有優秀的民眾黨市議員參選人挺進新北市議會，為市民發聲，全面讓新北變得更好、更有型。

針對廣告中有「撕標籤」的環節，黃國昌說，這次的競選廣告是由一群年輕製作團隊非常專業，也做了非常多功課。他指出，當時他們來提案時，發現民進黨支持者跟很多綠媒、側翼網軍，每一段時間就會貼不同的標籤在他身上，所以他們才有這發想，製作在廣告中。黃直言，這些標籤已經多到數不清，「對我來講，行動就是最好的證明，時間就是最好的考驗」。

黃國昌舉例，去年立法院修《核管法》時，民進黨立委說在野黨幫中共開後門、是中共同路人，很多綠色媒體、側翼網軍也陪著民進黨大肆炒作。結果沒想到，還沒有1年，賴清德公開感謝國會通過《核管法》，「這時候突然變得很安靜，沒有人說賴清德幫中共開後門，也沒有人說賴清德是中共同路人」。

黃國昌說，所有的綠媒側翼網軍，大家通通都閉嘴，反而開始在吹捧賴清德，看到台灣AI發展的需要、看到台灣能源轉型的需要，勇敢做出正確決定，「怎麼會同一個《核管法》兩個完全不一樣的態度」。

▼黃國昌【2026競選形象影片】讓新北更有型。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌9日召開【讓新北更有型】競選形象影片記者會。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌直言，這突顯出台灣目前的民主面臨到最大的挑戰跟威脅，這就是台灣現在的政治環境，為什麼這麼醜陋、這麼骯髒的原因，「否則到現在還沒辦法理解，為什麼同樣一件事情，在野黨來做就是萬惡不赦、就是中共同路人，民進黨來做，就是好棒棒、看見國家未來的需要，這不僅是雙標的問題，是台灣民主政治的沈淪」。

黃國昌強調，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，他守護的這塊土地，是所有台灣人安身立命的地方，「為了我們下一代的未來，我們不可能投降、不可能屈服，我們挺直腰桿繼續站在這裡」。

創黨主席柯文哲致詞時說，一路走來，看見了黃國昌的「變與不變」；變的是造型更加俐落、帥氣，不變的則是其強大的執行力與堅定的理想性。黃國昌擁有深厚的法學專業，過去大可選擇依附執政黨、當側翼，享受優渥資源、過肥滋滋日子，卻選擇站在有權力的人的對面，走上一條艱苦且孤獨的第三勢力道路。柯說，黃讓大家知道什麼是理想，即便後來他的同伴一個個去投靠有權勢的人，都沒口出惡言。

此外，柯文哲更盛讚黃國昌具備美、日頂尖學府的留學經歷，擁有宏觀的國際視野。柯強調，儘管民眾黨是小黨，但絕對擁有最強的戰鬥力，而具備理想、執行力與國際觀的黃國昌，絕對是新北市長最佳的人選。