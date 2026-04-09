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好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

▲▼好市多「黑衣人」曝光！亞太區總裁親上陣　解密會員護照省萬元。（圖／翻攝自臉書「台灣好市多」）

▲好市多「黑衣人」曝光，亞太區總裁張嗣漢親上陣拍短影音，解密會員護照省萬元。（圖／翻攝自臉書「台灣好市多」）

記者林育綾／綜合報導

中東局勢帶動全球物價波動，好市多為宣傳會員護照優惠，今（9）日在社群分享短影音，一名黑衣特務手提「最高機密」的皮箱現身賣場櫃檯，開箱後優惠內容，隨後有眼尖網友發現，該名黑衣人正是亞太區總裁張嗣漢，此次親自上陣宣傳，引發討論，而優惠整體折扣金額上看萬元以上。愛買量販同步推出逾20項民生品類滿額現折，並於4月12日加碼會員單筆滿2,000元享9折回饋

台灣好市多今日在臉書分享會員護照優惠，此波活動自4月13日至6月7日，透過影片以「最高機密」、「守護錢包的和平　即刻啟動！」吸睛，結合情境式行銷，揭露各項優惠內容。

根據好市多公布資訊，此次優惠涵蓋多元商品類別，從高單價商品到日常消費皆有折扣。高單價商品方面，原價逾6萬元的鑽石項鍊最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，從原價2萬9999元，折扣至2萬3999元。

家電類同樣有感降價，原價萬餘元的定頻除濕機折價2300元，優惠後為8899元；日用品部分，清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格為279元。食品與零食品項，也提供百元以上折扣空間，涵蓋多款日常消費商品。

隨後有眼尖網友發現，該名「黑衣特務」正是好市多亞太區總裁張嗣漢，而他也是第一次在社群亮相拍影片。張嗣漢表示，好市多會員護照一直都有，這次利用創意的行銷，拉近與會員的距離，延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。

▼好市多以「最高機密」短影片分享會員護照優惠。（影／取自台灣好市多臉書）

★愛買

愛買量販因應民生物價波動，即日起至4月21日推出「春季限時激省強檔」，集結館內上萬件商品，精選超過20項民生品類與品牌祭出「滿額現折」。此外，4月12日同步推出「APP會員加碼日」，單筆消費滿2,000元可獲9折電子折價券，最高回饋300元，搭配品牌滿額現折，等於一次享雙重優惠。

▲▼愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

▲愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

活動主打自有品牌與民生商品，包括抽取式衛生紙100抽24包189元、濃縮洗衣精4公升79元、日式熟水餃59元、洗髮乳或沐浴乳2公升79元、壽司米3公斤169元、營養麵條2公斤145元；另單筆購買自有品牌滿499元可再折50元。

食品與飲品方面，蔥阿伯、金品全品項滿299元現折30元，光泉冷藏商品滿299元折20元，克寧奶粉滿799元折70元；台糖沖泡飲品滿288元折20元，花東米滿399元折25元，健達、旺旺、家樂氏等零食品牌滿額也有10至15元折扣，蘇格登滿1500元折100元。

生活用品與家電同步促銷，包含花王滿350元折30元，多芬、麗仕、凡士林滿399元折30元，好來與靠得住滿額折30元；居家用品如舒潔、可麗舒滿599元折50元，BRITA滿2000元折200元，康寧與Black Hammer滿1500元折150元，另小家電滿1000元折100元、空調滿5000元折500元。

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