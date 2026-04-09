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全紅嬋受「4年言語暴力」　陸媒：百人微信霸凌群並「非口嗨」

▲全紅嬋。（圖／路透）

▲全紅嬋。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群甚至出言罵出全紅嬋「母豬」等難聽用詞，群組成員被挖出有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。中國最高人民檢察院《檢察日報》9日也對此發文譴責飯圈文化。

據《檢察日報》報導，4月8日，針對跳水選手全紅嬋遭受網路暴力一事，其所屬的廣東省二沙體育訓練中心發文表示已報警，並將透過法律途徑堅決追究網暴者責任。國家體育總局游泳運動管理中心隨後也發表聲明，表示堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕。

▲霸凌群的群規。（圖／翻攝自微博）

▲霸凌群的群規。（圖／翻攝自微博）

文中指出，前不久，全紅嬋在接受媒體採訪時，含淚懇求「不要再罵我了」的畫面，讓很多人感到唏噓，足見網暴對運動員身心健康帶來的負面影響。這次訓練中心報警，正是對這惡性傷害最直接的法律回應。

報導指出，全紅嬋遭網暴事件可能涉及一個微信群，其規模達200餘人，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群內長期存在針對全紅嬋的侮辱性外號與人身攻擊言論。

▲遭爆料的微信群組截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲遭爆料的微信群組截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

文中還寫道，這細節令人不寒而慄，本是用來群聊的社交工具，卻異化為公開的侮辱場所。從法律角度看，這並非普通的「口嗨」，而是有明確指向的人格侵害。依法，不特定關係人組成的微信群具有公共空間屬性，群成員在此類微信群中，發布侮辱、誹謗、污衊或貶損他人的言論，可能構成名譽權侵權，應承擔法律責任。

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，聲明未針對此部分做出回應。不少人解讀，官方是在摀嘴。

▲網友整理出的群內重點成員動向。（圖／翻攝自微博）

▲網友整理出的群內重點成員動向。（圖／翻攝自微博）

根據先前爆料者上傳的微信截圖顯示，群組的群規為「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵。」群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。

諷刺的是，全紅嬋上週遇19歲生日，接受多家雜誌媒體專訪，其中在《人物》專訪中，落淚說道，盼大眾不要網暴自己的隊友。怎料該採訪被截圖到此霸凌群，並遭群內譏笑身材臃腫，「如同吃了一斤豬飼料」，當時多名隊友未退出該群。事發至今陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應，相關熱搜「全紅嬋的遭遇已超過法律與道德底線」也居高不下。


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