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社會 社會焦點 保障人權

獨／歌仔戲國寶楊麗花為亡夫爭產！終告贏兄嫂　拿回1.2億

▲▼楊麗花獲頒行政院文化獎，徒弟陳亞蘭在場見證 。（圖／記者孟育民攝）

▲楊麗花為亡夫起訴求償，二審獲償9674萬餘元。（ETtoday資料照／記者孟育民攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花的丈夫、骨科名醫洪文棟2018年11月辭世，他過世後遺孀楊麗花與洪家4名子女提出訴訟，向兄嫂家族求償多年前洪文棟借名登記、後來卻被賣拍的新光金法人大股東新勝公司的11餘萬股權。高等法院二審判楊麗花等人可獲償9674餘萬元，加上利息，可能獲償1億2千萬餘元。

洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員，他於2018年過世，享壽80歲。他與楊麗花結婚35年，雖然未生子，但兩人鶼鰈情深。洪文棟在與楊麗花結婚前，就已經有過婚姻關係，還帶有4個小孩。但楊麗花不在意，2人當年還盛大舉辦婚禮。

至於洪文棟的財產，主要是因為洪家第一代洪萬傳積累。洪萬傳原本為新竹地區望族，他1945年與吳火獅、林登山等3人，共同創立「新光商行」，日後不斷擴張，成為現在的新光金控集團。

而洪萬傳大兒子洪文樑過世後，二兒子洪文棟與大嫂洪陳淑瑩爆發爭產官司，洪文棟指稱曾將自己持有的「新勝股份有限公司」股票21萬7307.5股，借名登記於兄嫂家族名下，透過訴訟請求兄嫂償還股權。因新勝公司持有大量新光金股票，是新光金控的法人大股東，新勝公司代表人為吳東亮的妻子彭雪芬，資本額登記為9千萬元。新勝公司多次捲入新光金經營權之爭，是新光吳家與洪家的兵家必爭之地。

而洪文棟曾於2007年9月12日發出存證信函，終止與大哥、兄嫂間的新勝股權借名登記契約，但兄嫂不理會；洪文棟就在2008年起訴，要求兄嫂辦理協同登記，將股票改登記於洪文棟名下。不料兄嫂早已私下將股票轉賣給久秉實業股份有限公司，以至於無法返還股票。法院最後判決洪文棟確實對兄嫂有新勝公司11萬8531.5股的股權，但因兄嫂已經無法辦理股票過戶，所以2013年間判決洪文棟敗訴確定。

法院認為洪文棟確實擁有股權卻無法轉移，而洪文棟因身體因素未立即提出本案訴訟求償，直到2018年11月過世後，才由楊麗花與其4名子女，以繼承人身分替洪文棟提出本案訴訟，要求兄嫂賠償新勝公司的11萬8531.5股的股權損失，並以當時最高每股淨值947.17元計算，要求賠償1億1226萬9481元。

一審台北地院審理後，認定雙方間確實存有借名登記關係，也確實依照洪文棟的存證信函終止該借名登記契約，兄嫂必須返還股權或賠償損失。但北院認為應以2008年間、起訴辦理協同登記股權時的股價淨值每股104元計算，2023年10月間判決楊麗花等人可以獲償1232萬7276元。案件上訴第二審。

高等法院二審經過2年半審理後，仍認定楊麗花等人確實可以請求兄嫂賠償，但改認定新勝公司股價淨額應該為本案起訴時間、2022年9月計算，每股為816元。最後高等法院加碼改判兄嫂須賠償9674萬1854，並自2022年9月起計算利息。倘若本案就此確定，加計多年來的利息，兄嫂必須賠償楊麗花與洪家4名子女，恐將超過1億2千萬元。

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