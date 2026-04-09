曝陳佩琪嗆北檢害柯文哲陷「2法律窘境」　律師：害慘二審

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日猛轟北檢偵辦態度，更強調「是搜到72本存摺、還是100本存摺，跟指控一點關係也沒有」。對此，律師黃帝穎今（9日）指出，陳佩琪嗆北檢害柯文哲面臨兩大法律窘境，凸顯檢廉搜索查扣USB及朱亞虎認罪行賄更關鍵，也顯示「得了便宜還賣乖」，此舉反害慘柯文哲二審。



黃帝穎表示，陳佩琪稱百本存摺被搜索查扣，罵北檢搜索把柯文哲當「賤狗」，遭北檢聲明打臉，但陳佩琪再嗆北檢表示，原本不打算再回應，但因「百本存摺」爭議再起，迫使她再次發聲。

黃帝穎指出，陳佩琪發文續稱，檢方強調依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，但這與案件核心無關，「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有」。

黃帝穎指出，第一，陳佩琪稱百本存摺與沈慶京無關，反凸顯檢廉搜索查扣USB記載小沈1500及朱亞虎認罪行賄更關鍵。

黃帝穎說，檢方搜索清查全部金流，在貪瀆案件是常態，陳佩琪續罵北檢查扣72本存摺與沈慶京無關，反而凸顯柯文哲二審必須面臨同樣是在柯家搜索查扣的USB記載小沈1500，及朱亞虎認罪行賄的致命殺傷力。

黃帝穎指出，第二，陳佩琪罵北檢搜索態度，反凸顯柯文哲讓檢廉空等一小時未破門的禮遇「得了便宜還賣乖」。

黃帝穎說，一般情況，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行，不會空等，才能降低被告串證滅證的風險，但檢廉執行柯文哲住處搜索在外空等一小時，並未破門，非常禮遇柯文哲。陳佩琪嗆北檢反凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，二審法官當然看在眼裏。

▼黃帝穎。（圖／記者許靖騏攝）