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社會 社會焦點 保障人權

緩刑才1個月又酒駕　3犯男「要關5個月」急求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）在第2次酒駕判刑確定之後，緩刑開始大約1個月竟再次酒駕，因此面臨5個月刑期，但他打出悲情牌求情，希望獲得易科罰金的機會。不過，桃園地院法官認為，本案檢察官指揮執行並無違法或不當，最終裁定駁回。

孤單,監獄,監牢,老人,孤獨,犯罪,被關,假釋,出獄,入獄示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲阿茂在緩刑期間再度酒駕，結果必須入監服刑5個月。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂在本案發生之前，已有2次酒駕被查獲的紀錄，第1次獲得緩起訴處分，第2次獲得緩刑，沒想到就在緩刑開始大約1個月，他竟再度酒駕（第3次，也就是本案），因而被法院依法判處有期徒刑5個月。

案件送交桃園地檢署執行，檢察官認為阿茂已是酒駕3犯，而且還是在飲酒後大約1個小時就駕車上路，他明知不能酒駕，卻毫無悔改之心，若不入監，難收矯正之效，所以不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

但阿茂強調，他是家中的生活支柱，上有父母、下有幼兒需要扶養，不能沒有收入，所以還是希望能獲得易科罰金的機會。

桃園地院法官認為，經查，阿茂確實是在第2次酒駕判決確定後不到1個月再犯，可見前案經驗對他沒有特別預防的功能，易刑處分顯然難以收矯正之效，更無法維持法秩序。

法官表示，阿茂的主張並非檢察官審酌准否易科罰金的必要條件，況且他如果真的這麼重視家庭，對於自己的生活行為應當更加拘束，他卻直到本案發生、判決確定需要入監服刑後，才就診治療酒精使用相關疾患。

法官指出，本案檢察官指揮執行時，已經給予阿茂陳述意見的機會，並無違法或不當之處，最終認定阿茂的主張為無理由，裁定駁回。全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，喝酒不開車；未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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