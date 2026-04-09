月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

▲大陸中科院結合外國科研機構進行月壤研究。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

自從大陸嫦娥五號及嫦娥六號分別在月球表面及背面拿回月球土壤後，便與全球科研機構交互研究，藉此推敲宇宙科學的奧秘。大陸中國科學院地質與地球物理研究所近期聯合多家科研機構，首次系統辨識出多種含氮有機質，為探討太陽系早期物質傳輸與生命起源提供新線索。

《央視新聞》報導，研究表明，月球不僅記錄了小行星和彗星向內太陽系輸送有機質的歷史，也保存了這些有機物在無大氣天體表面進一步被撞擊和輻照改造的證據。

研究指出，在太陽系早期，小行星與彗星持續向類地行星輸送有機物與碳、氮、氧等元素，可能為地球生命起源提供關鍵化學基礎。然而，地球因地質活動頻繁，相關早期紀錄難以保存，相較之下，地質活動較少的月球更能留下蛛絲馬跡。

科研團隊透過顯微與光譜分析發現，月壤有機質多以微米級顆粒或附著形態存在，主要由碳、氮、氧組成，且呈現無定形結構，部分樣本還含有酰胺官能團，顯示其經歷複雜的化學重組過程，這些有機質的同位素特徵與撞擊後的蒸發、冷凝及再沉積過程相符，象徵外來天體撞擊月球時，不僅帶來有機物，也促使其在月表重新組合並形成新的結構。

研究還首次在月球有機質中發現太陽風作用的證據，顯示部分物質長期暴露於月表並受到輻照，進一步排除其來自地球污染的可能性。研究團隊強調，此次成果揭示了月壤有機質從外源輸入到空間風化的完整演化過程，將有助於理解太陽系早期演變，並為未來深空探測與樣本返回任務提供重要基礎。