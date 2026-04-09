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高醫大兒遭酒駕男撞死！主播父含悲出庭　盼公共危險罪重判無期

記者白珈陽／台中報導

台中市去年3月發生某媒體陳姓主播的兒子、就讀高醫大的陳姓男大生，遭男子吳叡旻酒駕撞擊致死，一審依酒駕致死等罪判處10年有期徒刑。案件上訴二審，吳男坦承犯罪，但未與被害家屬和解、賠償，認為量刑太重請求輕判；陳父主張，吳男案發當日有多次超速、闖紅燈行為，考慮到吳有多次前科，顯無悔意，請求法官將刑度最高為無期徒刑的妨害公眾往來罪納入裁量。全案將於本月底宣判。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳父請求法官將刑度最高為無期徒刑的妨害公眾往來罪納入裁量。（圖／記者白珈陽攝）

今天（9日）是辯結庭，除了陳父出庭，死者男大生的妹妹，以及男大生的3名死黨也到庭旁聽。陳父庭後受訪表示，一個21歲的兒子，從小栽培、撫養、教育長大，卻遭遇酒駕肇事失去了美好人生，只判10年真的覺得太輕，「所以我們希望能夠再透過《刑法》185條妨害公眾往來罪，我們二審是以這個法條來上訴，希望得到法官正面的回應跟重新的裁量。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳姓主播的女兒、男大生的妹妹，以及男大生的3名死黨也到庭旁聽。（圖／記者白珈陽攝）

陳父說，希望吳被重判，甚至是無期徒刑，如果二審可以重判，這個案子不僅是有關於兒子、陳家，對於未來整個社會都有指標性的作用，而且也對未來台灣所有的用路人的安全也多一分保障。若宣判後不如預期，將會考慮再上訴。

陳姓男大生就讀高醫大，因實習到台中生活，去年3月8日凌晨外送打工時，行經西屯區黎明路、凱旋路口，遭闖紅燈的吳叡旻惡撞，全身多處重傷，導致18處骨折身亡。一審於去年底宣判，台中地院依酒駕致死罪判刑9年、肇逃致死罪判刑5年，應執行10年。

吳男、陳父都提起上訴，今日由審判長莊深淵、法官王靖茹、楊文廣，組成合議庭進行審理。針對上訴理由，吳男認為用刑太重，陳父認為量刑過輕；吳男對於陳父理由無意見。

陳父陳述意見表示，根據一審證據顯示，吳男一直以來就是無照駕駛，長年累積了10多萬元罰單未繳，案發當日除了酒駕，更有連續闖紅燈及超速行為，可見得這已是吳開車時的不良習慣，是有意識的行為，並非喝醉後產生意識模糊，才導致影響肢體動作。

陳父強調，「吳男長期脫序，不顧他人死活，本案不只是單純的酒駕致死」，吳是累犯，跟長期行為模式有關，平時就無視法律、交通違規，如同殺人機器行駛在路上，直到發生這件案子撞死人了，才停下來，認為吳男「無知且荒謬」！

▲▼ 。（圖／資料照）

▲警方去年依法移送吳叡旻。（圖／資料照）

陳父對於原審酒駕致死罪判刑9年認為判太輕，希望此部分判刑12年；原審肇逃致死罪5年部分，希望判刑10年。陳父並主張，吳交通違規是累犯、故意犯，有前科在案，案發當日也有多項違規，嚴重影響用路人安全，更造成他兒子死亡，請求法官除了酒駕、肇逃，再多加1條罪責，以刑法第185條妨害公眾往來罪將吳定罪。

吳的公設辯護人表示，吳已於一審時都認罪，有關陳父訴求的妨害公眾往來罪，原起訴及原審國民法官都不認為構成，原審判決為妥適，沒有必要重複評價。

因吳的羈押期將屆滿，審判長於庭末也進行延押庭，檢察官認為有仍有羈押原因及必要，陳父及吳男、辯護人則表示無意見，此部分候核辦。審判長諭知本案將於4月28日上午宣判。

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