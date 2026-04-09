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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文上海感嘆：只要給和平足夠的時間　一切都有可能

▲▼國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／上海報導

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，目前人在上海的她，今（9）日早上參訪洋山港時，以上海經歷的歷史悲劇和當今繁榮來表示，「和平是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」

鄭麗文今早前往洋山港，參觀無人化自動作業碼頭、觀看宣傳片，並在室外眺望港區。中共中央台辦宣傳局局長陳斌華，上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅、副主任李驍東等人陪同參訪。

鄭麗文在洋山港表示，訪問團一行下榻的飯店（上海瑞金洲際酒店，前身為瑞金賓館），曾經是國民黨總裁蔣中正和夫人宋美齡舉辦私人訂婚宴之處，毛澤東主席也曾穿軍大衣，在此下榻一晚，

鄭麗文感嘆，從黃浦江到吳淞口，從長江入大海，在上海水道縱橫，海納百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花一般的大都會，萬紫千紅、千嬌百媚，真的令人目不暇接。

「然而時間長河奔流不息」，鄭麗文說，在同樣地方，1842年鴉片戰爭時，這是英國人攻打進來的地方。1937年淞滬會戰，國民政府英勇抵抗日軍，整整打了三個月，死傷慘烈。在國共內戰犧牲數百萬性命之後，1949年又成了生離死別的港口，許多我們非常熟悉的長輩都是在那裡搭船離開。

「當時想必他們都最後一眼望向故土，想記一下故鄉最後的模樣」，鄭麗文感嘆，果然他們很多人最後都來不及回來，所以站在黃浦江畔，此刻的上海變得如此繁華美麗，比起歷史上任何時刻都更加美麗，讓人忍不住想要讓如此的美好永遠駐留。

她說，那些曾經活在歷史不幸的時刻裡，在他們倒下的時候只看到了烽火和斷坦殘壁的人們，又怎敢相信，就在短短幾十年之後，黃浦江岸竟然可以如此璀璨耀眼？「所以和平是最有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」

▲▼國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文引述一戰著名詩作《讓王者說話》：「就在幾天前，我們跟你們一樣活著，一樣看著日升，看著日落，一樣愛人也被愛著。但現在我們卻躺在法蘭德斯這片田野上，所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。」

鄭麗文說，上海是辜汪會談進行的地方，曾經有人告訴她，辜先生跟他的家人說，比達到九二共識更重要的工作是，未來一定要讓每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談，而下一次不需要由辜先生本人來談不可，但希望和平的努力不要中斷。

鄭麗文指出，需要善意不斷累積互信的工作才能促成和平，她深信如此也為此而來，從現在要開始走出一條和平之路，未來她相信自然會有比他更厲害、更聰明、更優秀的人會加入。

▲▼國民黨主席鄭麗文參訪上海洋山港。（圖／記者陳冠宇攝）

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