民眾黨徵召林育先參選屏東議員　擴大基層影響力拚地方選舉版圖

▲民眾黨徵召林育先參選屏東市縣議員。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨中央委員會8日通過最新一波提名名單，涵蓋基隆、高雄、屏東與台中等地議員選戰，其中屏東由縣黨部主委林育先獲徵召參選屏東市縣議員，備受關注。民眾黨表示將以團體戰布局地方，強調理性務實路線，逐步擴大基層影響力，力拚2026地方選舉版圖。

台灣民眾黨中央委員會於8日核定通過選決會提名及徵召名單，公布2026年地方選舉最新布局，涵蓋多個縣市議員選區。其中包括徵召林廷翰參選基隆市中正區議員、黃申棟參選基隆市信義區議員、林于凱參選高雄市三民區議員，以及徵召林育先參選屏東市縣議員。

獲徵召參選的屏東縣第一選區（屏東市）縣議員的林育先表示，自己從小在屏東市成長求學，對地方有深厚情感，長期投入為民服務工作，深刻了解基層需求，也看見地方發展仍有進步空間。

他指出，此次接受徵召參選，希望將民眾最真實的聲音帶進議會，積極解決地方問題，爭取更多社會福利資源，協助弱勢族群，讓政策更貼近民意。競選主軸以「育見屏東，服務優先」為標語，強調務實服務與行動力。

民眾黨表示，未來各縣市議員提名名單將陸續到位，整體策略將採取「團體戰」模式，透過跨區整合與地方深耕，擴大整體戰力，並將「科學、理性、務實」的政治文化帶入地方議會，強化監督機制，爭取民眾支持。