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快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

▲文化部長李遠。（資料照／記者周宸亘攝）

▲文化部長李遠。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

《公視》第8屆董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員今（9日）聯名致函立法院長韓國瑜，指控文化部長李遠不遵循《公共電視法》的立法敬精神，且依一己之見評估全部董監事候選人的適任性，導致明顯的審查障礙，因此他們認為難妥適遂行立法院託付的審查任務，所以一同辭去審查委員職務。

《公視》第7屆董監事任期至今年5月19日屆滿，為使第8屆董事及監察人順利產生，行政院函請立法院籌組《公視》第8屆董事、監察人審查委員會，由各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。在野黨推薦的審查委員為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。

但是上述8位在野推薦的審查委員9日聯名致函韓國瑜。函文內容指出，因為李遠不遵循《公共電視法》立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單的慣例，一再依個人意志辦理提名，所以他們認難妥適遂行立法院院託付的審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。

8名審查委員表示，《公視》屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性的確立，端賴治理機構内部權力的分散與制衡。此所以《公共電視法》明定，公視董事及監察人的選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景的成員。為確保董事會及監察人的多元代表結構，公共電視法更建置由國會依政黨比例推薦組成的審查委員會，以及須經三分之二以上同意的高門檻審查機制，用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能克竟其功。

8名審查委員也說，歷屆公視董事會的順利組成，是因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。「我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。我等認為此一欠缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例。振聾發聵無功之餘，審查任務自難期有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責」。

▼在野黨推薦的公視董監事審查委員日聯名致函向韓國瑜請辭。（圖／國民黨團提供）

▼在野黨推薦的公視董監事審查委員日聯名致函向韓國瑜請辭。（圖／國民黨團提供）

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