酸北院把他判17年很爽　柯文哲：這對社會後遺症太大了

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌9日公布競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，一審遭判17年，其妻子陳佩琪近來不斷在臉書抒發情緒，日前談到北檢從家裡帶走100本存摺，但遭檢方駁斥是72本。對此，柯文哲今（9日）表示，「我罵你偽造筆錄為什麼北檢從來不出來回答？只會說陳佩琪臉書寫錯」；他直言，人民已不相信有獨立公正的司法，「把柯文哲判17年很爽，但這對社會的後遺症太大了」。

柯文哲說，平常怎麼罵北檢他們都不回應，包括去法務部指控林俊言不法行為6項，北檢都沒反應，然後陳佩琪家裡存摺可能沒記很清楚，寫說100本，結果北檢馬上回說是72本，「我們罵你偽造筆錄為什麼北檢從來不出來回答？只會說陳佩琪臉書寫錯」。

柯文哲強調，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，所以司法唯一目的是維護社會的公平正義，「我只問一個題目，在柯文哲這案子，台灣的司法信任度是增加還是減少？很清楚嘛」。

柯文哲指出，「台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手」是一個標籤，這後遺症很大。他說，從交保到現在問了很多法律界朋友，「台灣到底有沒有公正獨立的司法？我最常聽到的答案是『你太天真了』，這很嚴重，人民不相信有獨立公正的司法，以後怎麼辦？把柯文哲判17年很爽，但這對社會的後遺症太大了」。