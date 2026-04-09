急診室前消失！翁苦等78歲妻不見蹤影　警調電眼驚見她一路向南

▲▼梁姓老婦人一路往南，迷途2小時，徒步走了近6公里，才被熱心通報。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區日前發生一起長者走失驚魂記。左營分局博愛四路派出所於昨（8）日中午12時許接獲報案，一名81歲的黃姓老翁神色焦急地表示，原與78歲的妻子梁姓老婦約好在醫院急診室門口會合，卻遲遲等不到人，擔心發生意外，趕緊向警方求助。

警方接報後不敢大意，立即派員馳赴現場，並迅速調閱醫院院區及周邊監視器畫面。畫面顯示，梁姓老婦獨自離開急診室後，並未在原地停留，而是沿著榮耀街、民族一路方向一路往南步行。警方隨即一邊陪同老翁沿線搜尋，一邊通報周邊派出所加強協尋，並協助家屬完成失蹤人口報案程序。

正當警方持續過濾監視器畫面時，老翁的手機突然響起，熱心民眾發現梁婦形跡可疑遂撥通電話通報。警方獲報後，立刻趕往新興區民生路與光華路口，順利尋獲已迷途2小時、徒步走了將近6公里的梁姓老婦。當警方將梁婦帶回派出所時，黃姓老翁懸著的心總算放下，對於警方積極熱心的協助深表感激。

警方提醒大眾，家中若有高齡長輩，平時應多加留意其動向及身體狀況。建議家屬可向社會局申請配戴「安心手鍊」，或在長輩衣物、隨身物品上留下聯絡資訊，若長輩不慎走失或需要協助時，警方及熱心民眾能第一時間聯繫家屬，共同守護長者的安全與健康。