揮別與車爭道　竹市光華國中通學步道開工

▲「光華國中通學步道改善工程」開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為守護學子通學安全並提升周邊居住環境品質，新竹市政府(8)日舉行「光華國中通學步道改善工程」開工典禮，由市長高虹安出席主持。高虹安表示，期望透過系統性規劃推動通學步道改善，不僅回應地方需求，也展現市府持續優化校園周邊交通安全與生活環境的決心，她也感謝學校與里長協助溝通協調，使工程得以順利推動。

高虹安說明，光華國中周邊屬大型賣場與住商混合區域，自大賣場至湳雅街一帶車流量較大，學生上下學期間常面臨人車爭道情形，通行風險較高。為改善通學環境，市府上任後即啟動整體規劃設計，盼儘速打通通學步道，提供學生及周邊住戶更安全、友善的人行空間。孩子的通學安全刻不容緩，打造優質且安全的通學環境，是市府持續努力的重要目標。

高虹安指出，此案工程已於今日順利開工，市府將全力推動後續施工，期盼於今(115)年底前完工啟用，讓學童與居民享有更安心的步行環境。整體計畫經費約新臺幣2,589萬元，其中獲中央補助880萬元，感謝中央地方攜手推動人本交通建設。高虹安強調，自上任以來，市府已完成近20條通學步道改善工程，目前亦有約7案持續施工中。未來將持續投入資源，打造安全、連續的通學路網，讓竹市的孩子在上學、放學途中都能更加安心。

教育處長林立生表示，此次預計改善光華北街（光華一街至光華二街69巷）及湳雅街（大潤發停車場入口至光華街86巷）人行空間。改善長度約460公尺，總面積約3,663平方公尺。工程將透過「縫補斷點」、「空間重構」及「共好設計」等策略，改善長期人車爭道問題，營造更安全、友善的步行環境。此次工程將系統性改善步行動線，提升整體通學安全。

光華國中校長林茂成指出，感謝市府、里長及社區，協助推動校園周邊環境改善。首先是學校前門路段，透過調整車道配置，將原本約4公尺以上的車道縮減至約3至3.1公尺，符合相關規範，同時騰出空間設置通學步道，提升行人安全；其次，考量周邊街廓空間仍較為狹窄，學校也配合規劃延長家長接送下車動線，讓學童下車後可安全步行至校園。將原本「不好走」的路變成「安心走」的通學空間，讓家長能更放心孩子步行上下學。

市府表示，持續優化通學環境是城市進步的重要指標，未來將盤點全市各校周邊環境，並與學校及社區合作，逐步建構完善、安全且友善的行人路網，打造讓孩子安心學習、快樂成長的城市環境。