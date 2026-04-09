　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

揮別與車爭道　竹市光華國中通學步道開工

▲「光華國中通學步道改善工程」開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲「光華國中通學步道改善工程」開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為守護學子通學安全並提升周邊居住環境品質，新竹市政府(8)日舉行「光華國中通學步道改善工程」開工典禮，由市長高虹安出席主持。高虹安表示，期望透過系統性規劃推動通學步道改善，不僅回應地方需求，也展現市府持續優化校園周邊交通安全與生活環境的決心，她也感謝學校與里長協助溝通協調，使工程得以順利推動。

高虹安說明，光華國中周邊屬大型賣場與住商混合區域，自大賣場至湳雅街一帶車流量較大，學生上下學期間常面臨人車爭道情形，通行風險較高。為改善通學環境，市府上任後即啟動整體規劃設計，盼儘速打通通學步道，提供學生及周邊住戶更安全、友善的人行空間。孩子的通學安全刻不容緩，打造優質且安全的通學環境，是市府持續努力的重要目標。

高虹安指出，此案工程已於今日順利開工，市府將全力推動後續施工，期盼於今(115)年底前完工啟用，讓學童與居民享有更安心的步行環境。整體計畫經費約新臺幣2,589萬元，其中獲中央補助880萬元，感謝中央地方攜手推動人本交通建設。高虹安強調，自上任以來，市府已完成近20條通學步道改善工程，目前亦有約7案持續施工中。未來將持續投入資源，打造安全、連續的通學路網，讓竹市的孩子在上學、放學途中都能更加安心。

教育處長林立生表示，此次預計改善光華北街（光華一街至光華二街69巷）及湳雅街（大潤發停車場入口至光華街86巷）人行空間。改善長度約460公尺，總面積約3,663平方公尺。工程將透過「縫補斷點」、「空間重構」及「共好設計」等策略，改善長期人車爭道問題，營造更安全、友善的步行環境。此次工程將系統性改善步行動線，提升整體通學安全。

光華國中校長林茂成指出，感謝市府、里長及社區，協助推動校園周邊環境改善。首先是學校前門路段，透過調整車道配置，將原本約4公尺以上的車道縮減至約3至3.1公尺，符合相關規範，同時騰出空間設置通學步道，提升行人安全；其次，考量周邊街廓空間仍較為狹窄，學校也配合規劃延長家長接送下車動線，讓學童下車後可安全步行至校園。將原本「不好走」的路變成「安心走」的通學空間，讓家長能更放心孩子步行上下學。

市府表示，持續優化通學環境是城市進步的重要指標，未來將盤點全市各校周邊環境，並與學校及社區合作，逐步建構完善、安全且友善的行人路網，打造讓孩子安心學習、快樂成長的城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰
網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照嚇
黎巴嫩淪「第2個加薩」！以色列屠殺式空襲　各國強烈譴責
快訊／「台版JISOO」幕後金主現身　助詐團洗錢158億遭拘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

園遊會變法治教室 屏東執行分署前進校園宣導打詐

揮別與車爭道　竹市光華國中通學步道開工

嘉義布袋失智老人夜間走失　警方快速救援...魚溫旁找到她

短褲阿北中風深夜倒地！朴子暖警全程守護　助通報送醫

基隆首創校園長照！伊甸東信日照中心啟用　開創老幼共融新局

花蓮大專青年公部門暑期工讀開放報名　68名額快把握

嘉義智慧製造聚落成形　25家企業釋出900職缺

桃園檢警調賣場聯合稽查塑膠製品產能　嚴防囤積哄抬穩定物價

守護學童餐桌安全！花蓮查核校園午餐及團膳　檢驗結果曝

夏季居家防蚊　醫師提醒電蚊香使用須注意通風

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

園遊會變法治教室 屏東執行分署前進校園宣導打詐

揮別與車爭道　竹市光華國中通學步道開工

嘉義布袋失智老人夜間走失　警方快速救援...魚溫旁找到她

短褲阿北中風深夜倒地！朴子暖警全程守護　助通報送醫

基隆首創校園長照！伊甸東信日照中心啟用　開創老幼共融新局

花蓮大專青年公部門暑期工讀開放報名　68名額快把握

嘉義智慧製造聚落成形　25家企業釋出900職缺

桃園檢警調賣場聯合稽查塑膠製品產能　嚴防囤積哄抬穩定物價

守護學童餐桌安全！花蓮查核校園午餐及團膳　檢驗結果曝

夏季居家防蚊　醫師提醒電蚊香使用須注意通風

IPSS霸氣回歸！小S秀白皙美肌談健康生活　笑說：酒盡量少喝

陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

村上宗隆重返先發有安打、有保送　但白襪仍以3比5敗給金鶯

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

蝴蝶谷腐屍兇嫌身分曝！殺人棄屍盜領存款　「活死人」掩飾行蹤

小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑　台鐵駁：是臨時通道

成功嶺班長嗆「敢打1985就弄死你們」遭役男投訴　11萬換免囚

250元雙人野餐包開搶！綠行動嘉年華、南投百K小鎮漫遊4/18埔里登場

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

地方熱門新聞

金門濃霧大量旅客滯留　軍機馳援載473人返台

台南運河百年音樂祭登場玖壹壹連唱2夜嗨翻水岸

魏筠譏桃園「舊城再生」　竟是病媒蚊先再生

桃園復康巴士邁向208輛　提升身障交通服務

深夜橫掃3車「撞傷1女」落跑　警火速拘捕喪屍到案

藍高雄市議員唯一初選「三民區2搶1」

桃園列管27處高風險大樓　強化公共安全防護

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

民眾黨徵召林育先參選縣議員　他強調深耕在地

除濕機釀火！台南佳里民宅深夜竄火屋主驚險逃生無傷亡

桃園污水下水道建設　鼓勵自拆後巷增建物

桃園市推動防汛砂包回收　3區公所獲表揚

桃園房屋稅新制年增17億　持續推智慧稅務服務

總預算送議會遲未審查 　花蓮縣府籲勿損鄉親權益

更多熱門

相關新聞

2026風城野營祭第二樂章

2026風城野營祭第二樂章

2026風城野營祭熱潮持續蔓延！繼首章「風起之夜」在大湳雅公園引爆質感露營熱潮後，第二波活動「草地拾光」將於4月18日接續登場。首場活動以點點燈火交織出城市森林的絕美夜色，獲得市民一致好評；承接此熱度，第二場活動將轉化為輕鬆愜意的午茶節奏，邀請民眾帶著野餐墊走進草地，親身體驗城市中的慢活美學。

新竹舊城變身大舞台

新竹舊城變身大舞台

竹市推「青年AI數位工具補助」

竹市推「青年AI數位工具補助」

竹市擴大補助老舊大樓消防設備

竹市擴大補助老舊大樓消防設備

竹市府暑期工讀釋103職缺

竹市府暑期工讀釋103職缺

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

虛榮心超強的三大星座！

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面