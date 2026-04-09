中國8艦圍台！管碧玲po「海面態勢圖」　國民黨控洩漏國防秘密

記者劉昌松／台北報導

海洋委員會主委管碧玲日前在個人臉書上，公布1張中國船艦環繞台灣周遭的海面態勢圖，暗批赴中訪問的國民黨主席鄭麗文是「籠中的馴兔」，國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛9日到台北地檢署，按鈴告發管碧玲涉嫌洩漏國防秘密等罪，讓對方有機會知道台灣偵蒐盲區，成為台灣國防破口。

▲國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛告發海委會主委管碧玲涉嫌洩密。（圖／記者劉昌松攝）

管碧玲6日公布當天的海面態勢圖，出現中國驅逐艦、電偵艦、護衛艦、海警船等8艘船艦定位，管碧玲在發文提到，中國自2016年起對台採取軍事與政治施壓，軍機擾台架次暴增，至少7次大型環台軍演，形成全天候圍台態勢，如同國台辦口中的「台灣之籠」，而國民黨宣稱出訪中國可以讓台灣人民躺平，「屆時，中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？」

▲管碧玲公布4月6日海面態勢圖，指中國船艦在台灣周遭形同國台辦所說「台灣之籠」。（資料照／翻攝管碧玲臉書）

準備參選台北市議員的楊智伃9日指控，管碧玲為了攻擊在野黨，不惜用有國安機敏性的海面態勢圖公布在網路上，公開台灣的偵蒐能力，對方可能反向得知沒被偵搜到的盲區，涉嫌《刑法》洩漏國防秘密、國防以外秘密罪。楊智伃公開詢問想參選台北市長的立委沈伯洋，「她們的表現符不符合你口中的第五縱隊？」

新北市議員參選人鄧凱勛指管碧玲「不是笨就是壞」，不笨怎麼可能把這種國安機敏性的態勢圖，堂而皇之放在社群媒體上，如果是壞，就更糟糕了，把有國安機敏性的東西拿來對抗、打壓在野黨，真的是壞透了，希望北檢能積極查辦。

民進黨一路喊的抗中保台，就是想拿到政治紅利，無所不用其極的對抗在野黨，這種郎子野心終究出錯了，管碧玲成了國防最大破口，把我們偵蒐能力甚至相關忙區透露在中共眼皮子底下，這種抗工保台的方法，讓國人好朋友不敢苟同，希望北檢積極查處。