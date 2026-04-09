　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中國8艦圍台！管碧玲po「海面態勢圖」　國民黨控洩漏國防秘密

記者劉昌松／台北報導

海洋委員會主委管碧玲日前在個人臉書上，公布1張中國船艦環繞台灣周遭的海面態勢圖，暗批赴中訪問的國民黨主席鄭麗文是「籠中的馴兔」，國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛9日到台北地檢署，按鈴告發管碧玲涉嫌洩漏國防秘密等罪，讓對方有機會知道台灣偵蒐盲區，成為台灣國防破口。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛告發海委會主委管碧玲涉嫌洩密。（圖／記者劉昌松攝）

管碧玲6日公布當天的海面態勢圖，出現中國驅逐艦、電偵艦、護衛艦、海警船等8艘船艦定位，管碧玲在發文提到，中國自2016年起對台採取軍事與政治施壓，軍機擾台架次暴增，至少7次大型環台軍演，形成全天候圍台態勢，如同國台辦口中的「台灣之籠」，而國民黨宣稱出訪中國可以讓台灣人民躺平，「屆時，中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？」

▲▼鄭麗文將率團訪中　藍營喊「和平最大」　管碧玲批共艦圍台如「台灣之籠」。（圖／翻攝管碧玲臉書）

▲管碧玲公布4月6日海面態勢圖，指中國船艦在台灣周遭形同國台辦所說「台灣之籠」。（資料照／翻攝管碧玲臉書）

準備參選台北市議員的楊智伃9日指控，管碧玲為了攻擊在野黨，不惜用有國安機敏性的海面態勢圖公布在網路上，公開台灣的偵蒐能力，對方可能反向得知沒被偵搜到的盲區，涉嫌《刑法》洩漏國防秘密、國防以外秘密罪。楊智伃公開詢問想參選台北市長的立委沈伯洋，「她們的表現符不符合你口中的第五縱隊？」

新北市議員參選人鄧凱勛指管碧玲「不是笨就是壞」，不笨怎麼可能把這種國安機敏性的態勢圖，堂而皇之放在社群媒體上，如果是壞，就更糟糕了，把有國安機敏性的東西拿來對抗、打壓在野黨，真的是壞透了，希望北檢能積極查辦。

民進黨一路喊的抗中保台，就是想拿到政治紅利，無所不用其極的對抗在野黨，這種郎子野心終究出錯了，管碧玲成了國防最大破口，把我們偵蒐能力甚至相關忙區透露在中共眼皮子底下，這種抗工保台的方法，讓國人好朋友不敢苟同，希望北檢積極查處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中人注意！漢神洲際明開幕恐塞癱　「2捷運站」免費接駁車
力抗漸凍症3年！《權力遊戲》35歲麥可離世　遺孀慟喊：心碎至
「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增
快訊／台積電拉尾盤！　台股逆勢翻紅
美伊停火賺翻？　50神秘帳號「精準下注」狂撈千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶專售「名牌假精品」！成本700賣4000　海削2千萬被抓了

阿北外側鬼切左轉！猛撞廂型車倒地　後方貨櫃車急煞驚險畫面曝

快訊／台中公園驚見女屍！漂湖中載浮載沉　撈起已明顯死亡

花蓮4車連環撞！3車等紅燈慘被推撞「擠成一排」　無照男慘了

台東海賊灣下水捕魚！男子3分鐘後突溺水　一度命危送醫搶救

屏東東港髮廊按摩躺椅「火燒椅」　消防員7分鐘就撲滅

閨蜜被硬上還遭公審當「小三」　女大生背「綠茶婊」1年不忍了

通緝男遇警跳車狂逃「來不及穿鞋」赤腳狂奔80米　慘遭壓制逮捕

高雄死亡意外！騎士超車自撞路邊貨車慘死　親友悲痛求關鍵畫面

急診室前消失！翁苦等78歲妻不見蹤影　警調電眼驚見她一路向南

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

情侶專售「名牌假精品」！成本700賣4000　海削2千萬被抓了

阿北外側鬼切左轉！猛撞廂型車倒地　後方貨櫃車急煞驚險畫面曝

快訊／台中公園驚見女屍！漂湖中載浮載沉　撈起已明顯死亡

花蓮4車連環撞！3車等紅燈慘被推撞「擠成一排」　無照男慘了

台東海賊灣下水捕魚！男子3分鐘後突溺水　一度命危送醫搶救

屏東東港髮廊按摩躺椅「火燒椅」　消防員7分鐘就撲滅

閨蜜被硬上還遭公審當「小三」　女大生背「綠茶婊」1年不忍了

通緝男遇警跳車狂逃「來不及穿鞋」赤腳狂奔80米　慘遭壓制逮捕

高雄死亡意外！騎士超車自撞路邊貨車慘死　親友悲痛求關鍵畫面

急診室前消失！翁苦等78歲妻不見蹤影　警調電眼驚見她一路向南

塑膠袋短缺有望緩解　經長：台塑增量5千噸明日出貨

黃文廷公開男友私密視角！　並肩刷牙、準備早餐甜出汁

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

情侶專售「名牌假精品」！成本700賣4000　海削2千萬被抓了

阿北外側鬼切左轉！猛撞廂型車倒地　後方貨櫃車急煞驚險畫面曝

中醫健保總額投入3.75億「幫護理師加薪」　診所每月最多加2千

司法官、律師考試公告舉行日期、需用人數　首次採行全面電腦化測驗

坐捷運與男子對到眼！她難忘相遇上Threads尋人...一天找到譜情緣

方志友傳婚變！李玉璽曝「楊銘威私下狀態」　愣3秒露尬笑回應了

台式牛排神級吃法！他挖「1匙醬」炒鐵板麵　一票笑：血管哀號

【爭設運動館】王惠美遞件 李洋當場拒收：預算沒有過

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

楊麗花夫家爭產官司　勝訴拿回1.2億

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

獨／男大生撞死人喊「有超渡」　母崩潰問這句話

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

男子陳屍蝴蝶谷遺體爛到認不出！檢警逮凶嫌　聲押禁見獲准

變態下士偷女鞋當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞

國道一號岡山路段連2車禍！3傷1OHCA

更多熱門

相關新聞

律師被控洩漏偵查秘密判無罪　法官讚操守

律師被控洩漏偵查秘密判無罪　法官讚操守

資深律師劉振瑋與旗下受僱律師黃雨柔、王筱雯，被控辯護時將偵辦中的筆錄、聲押書等應秘密資料，交給可能成為被告的客戶，涉犯洩漏國防以外秘密等罪嫌，台北地院審結，認定劉男3人依委任關係履行報告義務、未提及案情核心，劉男還因勸不動客戶主動投案，直接解除委任，展現寧可損失高額報酬也不願妥協的操守，據此判3人均無罪，可上訴。

管碧玲曝共艦位置！徐巧芯轟洩機密　馬文君：沒看到政府任何說法

管碧玲曝共艦位置！徐巧芯轟洩機密　馬文君：沒看到政府任何說法

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

管碧玲曝共艦圍台圖：在台灣之籠躺平？

管碧玲曝共艦圍台圖：在台灣之籠躺平？

挺台開發無人機　美2黨議員推法案

挺台開發無人機　美2黨議員推法案

關鍵字：

管碧玲海面態勢圖國防機敏圍台洩密

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

虛榮心超強的三大星座！

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面