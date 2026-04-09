肯德基免費送2入無骨雞腿！「兌換1條件」超容易達成

▲肯德基推出新活動。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人愛吃炸雞，但卻不喜歡啃骨頭。肯德基近日推出免費兌換的活動，「只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台18間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品『爆脆無骨雞腿霸2入』！」每人可以領取一張兌換券，每店僅限100份。

帶有骨雞腿可兌換無骨雞腿

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肯德基在臉書粉專公布新活動，「不愛啃骨頭的無骨派！趕快站出來吧！」4月12日11時至12時，「只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台18間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品『爆脆無骨雞腿霸2入』！」此活動每店限量100份，現場會依序發送兌換券，「每人限領取乙張，每張可兌換乙份『爆脆無骨雞腿霸2入』」。

肯德基也補充，餐廳不會回收消費者攜帶的任一形式有骨雞腿。18間指定門市如下：

台北：南京東二、雙連、承德、內湖

新北：板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正

桃園：中壢環中東、桃園大興西

新竹：新竹新豐、新竹中正

台中：台中文心、台中公益

台南：台南東門、台南中華

高雄：高雄站前、鳳山五甲一

說到優惠活動，麥當勞App近日也祭出最新優惠券：

門市限定（使用期限：即日起至4月12日）

1. 單點中薯買1送1（限手機點餐）

2. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（限手機點餐）

3. 單點麥脆雞腿1塊送小杯玉米湯

4. 單點經典滿福系列送薯餅

5. 單點陽光蛋堡系列送薯餅

6. 單點勁辣香雞翅送蛋捲冰淇淋

7. 雙層牛肉吉事堡+38元飲品特價95元

8. 小杯玉米湯+4塊麥克雞塊特價83元

9. 單筆滿150元送小杯玉米湯

21風味館「逢1品牌日」推出6大優惠

優惠包含有21香草烤雞特價369元，現省161元；21香草烤半雞特價189元，下殺66折，以及香草烤雞腿特價89元、2隻香草烤雞腿特價170元、香脆炸雞桶5入特價288元、2塊香脆炸雞特價115元。21TOGO、外送平台不適用。限4月11日使用。