簡千翔退黨　黃國昌祝福：能在黨最困難時團結前行的夥伴才是最重要

▲南投縣議員簡千翔宣佈退出民眾黨。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者陳家祥／台北報導

南投縣議員簡千翔今（9日）召開記者會宣布退出民眾黨，2026年選舉將以無黨籍身份尋求連任。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，一個政黨本來就會有人加入有人退出，也沒什麼奇怪的；現任主席黃國昌表示，祝福簡有更好的發展，對民眾黨而言，珍惜的是那些可以在黨最困難的時刻，繼續勇敢團結前行的夥伴，「這才是最重要的事情」。

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今召開記者會，發布聲明退出民眾黨，直指目前黨內的運作模式已經「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，因此宣布即刻起退出民眾黨，2026地方議員選舉將以無黨籍參選。

針對南投縣議員簡千翔退黨一事，柯文哲說，一個政黨本來就會有人加入有人退出，也沒什麼奇怪的。但柯說，根據中央黨部數據顯示，最近入黨人數2天就700多人，最近有增加，增加比退出的多很多。

黨主席黃國昌則補充，對他來說，過去曾一起努力過的同伴，他的原則是不出惡言，希望他未來有更好的發展。黃說，對民眾黨而言，珍惜的是那些可以在黨最困難的時刻，走過風風雨雨、抵擋所有壓力、秉持價值、堅持理想，繼續勇敢團結前行的夥伴，「這才是最重要的事情」。

民眾黨發言人張彤回應，民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠，「對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，我們尊重其個人規劃」。

張彤強調，民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴們，堅守本黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍、團結向前。