中石化擬賣京華廣場　游淑慧點2疑問：北市府不能再當被動者

▲中石化記者會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者郭運興／台北報導

中石化旗下重要子公司鼎越開發8日分別召開董事會決議在容積率728%基礎處分「京華廣場」。對此，國民黨北市議員游淑慧今（9日）點出2疑問，「現行已公告核定之細部計畫的效力究竟為何」、「市府與鼎越的容獎協議書的『繼受權利』爭議」，她強調，業者不斷出招，政府無法再當「被動者」，應釋疑重大交易資訊，如果北市府一直採取拖延戰術，屆時將讓問題更加複雜化。

游淑慧表示，今早媒體詢問關於「中石化啟動京華廣場土地處分案」的看法，當下回應沒意見。但事後深思，此案涉及重大開發資訊與公共利益，台北市都發局應針對部份涉及重大交易資訊疑點主動對外釋疑。

游淑慧指出，第一「現行已公告核定之細部計畫的效力究竟為何」？根據台北市政府於110年11月1日公告核定的《臺北市松山區西松段三小段156地號細部計畫案》，內容明確規範了該土地的容積率與各項容積獎勵項目，總計達 840%。

游淑慧質疑，這一份引發社會高度爭議的細部計畫，目前是否仍屬有效？如果新地主接手，是否依然能以此細部計畫為法規依據進行開發規劃？市府若不說清楚，恐讓潛在買家誤判，甚至衍生後續與市府的國賠糾紛。

游淑慧指出，第二「市府與鼎越的容獎協議書的『繼受權利』爭議」，當年鼎越開發與北市府曾簽署一份關於容積獎勵交換條件的協議書。這份協議書目前是否依然存在且有效？關鍵細節：協議書第八條規定，若土地轉讓予第三人，第三人得與市政府簽訂相同之權利義務條件。

游淑慧表示，這是否代表未來的新地主，只要願意承接相關條件，就能依此條款要求市府繼續給予這些爭議性的容獎？

游淑慧強調，市府不能只是「等」了，應主動出擊，如果北市府一直採取「等一審、等司法定讞」的拖延戰術，而民間業者卻為了避險或財務調度急於處分土地，屆時法律地位不確定的「爭議容積」將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。

游淑慧說，請問市府，當開發商主動處分資產時，被動的台北市政府該如何自處？是要等生米煮成熟飯後，再來面對更難處理的法律訴訟，還是現在就針對該計畫案的法律狀態給予社會大眾、以及市場明確的交代？

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）