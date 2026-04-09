台南市推本土語言沉浸教學　近百位幼教人員齊聚交流

▲台南教育局辦理本土語言沉浸式教學說明會，近百位幼教人員參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化幼兒多元文化素養，台南市教育局9日在新南國小視聽中心辦理「本土語言及台灣台語沉浸式教學融入教保課程經驗分享暨申請說明會」，吸引全市近100位幼兒園園長、主任及教保人員參與，透過實務案例與計畫說明，提升第一線推動本土語言課程的能力。

台南市長黃偉哲表示，台南是一座多元族群共融的城市，每一種文化都值得被看見與傳承。從幼兒階段以生活情境融入本土語言與多元文化教育，不僅能讓孩子自然接觸語言，也有助於培養尊重差異、理解多元的價值觀。市府將持續整合師資與教保資源，讓文化教育在校園中自然扎根。

教育局長鄭新輝指出，本土語言融入式教學強調在日常活動中使用語言，讓幼兒在生活情境中學習，進而提升對不同文化的接受度。本次活動除分享實務經驗，也說明本土語言（含原住民族語、台灣台語及客語）及台語沉浸式教學課程計畫的申請流程與執行重點，協助各公私立教保機構掌握推動方向。

教育局進一步說明，為降低現場推動門檻，課程特別安排西拉雅語融入教保活動的實務分享，以及台語計畫撰寫指引與經驗交流，由市立學甲幼兒園與仁德幼兒園分享實際執行成果，展現如何將語言融入日常教學與親師互動，提供各園參考借鏡。

教育局表示，此次研習為台南推動多元文化教育的重要一步，透過系統化經驗交流與政策說明並行，協助各園建立可行模式。未來也將持續推出相關培訓與支持措施，鼓勵結合在地特色深化本土語言教學，打造讓孩子快樂學習、理解差異的友善教育環境。