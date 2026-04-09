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私刻6醫師印章！狂詐健保416萬　復健中心負責人判刑1年8月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一間社區復健中心曾姓負責人，涉嫌偽造多名醫師職章與轉介單，虛報健保點數逾416萬元，經檢方起訴後坦承犯行，法院簡易庭判他有期徒刑1年8月、緩刑5年，並須分期返還不法所得並須完成2場次法治教育課程。全案還可上訴。

判決書指出，曾姓男子為屏東市某社區復健中心負責人，自2023年起與衛生福利部中央健康保險署簽訂特約醫事服務機構合約，負責辦理健保相關醫療業務，他明知多名醫師未實際看診或開立轉介單，仍同年3月至9月間，前往印章店偽刻6名醫師職章。

其後，曾男持續以這些醫師名義，偽造慢性精神病患社區復健轉介單，並蓋上偽造職章，製造患者經醫師評估後轉介的假象，再將資料提交健保署高屏業務組審查，使承辦人員誤信為真而核准。

此外，他也將不實轉介後的治療紀錄登載於病歷，並透過電腦系統按月上傳健保署申報醫療費用，藉此詐領健保給付。統計顯示，曾男共虛報健保點數416萬6,250點，等同新臺幣416萬餘元，已嚴重損害健保署審核機制及相關醫療管理制度。

法院審酌曾男犯後坦承犯行，態度尚可，且有意彌補損害，判處其15罪，各罪分別量刑，合併應執行有期徒刑1年8月，得易科罰金，並宣告緩刑5年，期間付保護管束。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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