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外星人檔案藏不住？　美眾議員逼國防部公開45段UFO影像

2012年曾拍到波斯灣上空出現不明飛行物，這些不明飛行物的紀錄影片近期被美國國會要求交出研究。（翻攝X@JeremyCorbell）

▲2012年曾拍到波斯灣上空出現不明飛行物，這些不明飛行物的紀錄影片近期被美國國會要求交出研究。（圖／翻攝X@JeremyCorbell）

圖文／鏡週刊

外星人愛好者請注意！美國總統川普2月才放話要揭開神祕面紗，眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）4月1日就火速出招，點名國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）交出46段不明飛行現象（UAP）影像。最刺激的是，裡面有45段從未曝光，這讓長期追蹤神祕飛行物的粉絲們期待值瞬間拉滿。

不明飛行物頻繁出現軍事要塞

川普下令公開外星檔案的消息才剛傳出，眾議員盧娜就在4月初加足馬力，向國防部索討46段不明現象影片。盧娜認為這些飛行物頻繁出現在軍事要塞附近，對美軍安全是種威脅，不能放任不管，必須查個清楚。

不明物體在潛艦週邊游動

清單中羅列了各地的不明影像，紀錄橫跨哥倫布機場到波斯灣等區域，包含敘利亞上空快速移動的小圓球，或是波斯灣成群結隊的飛行器。爆料者透露，這次的畫面清晰度極高，甚至有彩色近景、熱感應雷達與衛星影像。除了空中的怪現象，水底下的神祕物體也首度現蹤，居然有不明物體出現在機密的潛艦週邊游動。

遭雷達鎖定瞬間加速飛離

清單裡有一段標註為「2021年敘利亞不明飛行物瞬間加速」的影片，早在2月3日就被獨立記者科貝爾公開。畫面中的圓形小飛行器被軍方雷達鎖定後，竟然在下一秒猛然噴射離去，展現出驚人的加速特徵，雖然目前沒發現外星人身影，可是這種不符物理定律的瞬間加速特徵，讓許多人懷疑這若非外星科技，就是美軍深藏不露的祕密計畫。

內線監控防竄改

國會目前展現強硬態度，要求國防部在4月14日前交付檔案，情報界已有內線暗中監控，防止資料被竄改、刪除，雖然盧娜辦公室目前對外保持低調，但隨著繳交期限逼近，這批可能改變人類認知的神祕影像，或許很快就會攤在陽光下。 


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