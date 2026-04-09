走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

▲專案人員去年12月查獲自德國空運來台貨物夾藏K他命512.59公斤，查獲廖姓男子等5人運毒集團。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警調於去年12月間，根據海關人員查獲自德國法蘭克福機場空運至桃園機場貨物有異，發現夾藏第三級毒品K他命共計512.69公斤，黑市價格逾3億元，報請桃園地檢署指揮偵辦，循線查獲廖姓、陳姓與蔡姓男子與2名少年組成運毒集團，檢方今（9）日依毒品危害防制條例之運輸第三級毒品等罪嫌偵結起訴並移審，向法院就廖姓、陳姓被告具體求刑10年以上有期徒刑，同案蔡姓被告7年以上有期徒刑。

▲桃園檢警調會同海關查獲自德國空運來台貨物夾藏第三級毒品K他命512.59公斤，市值逾3億元。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署緝毒專組檢察官周欣儒，指揮桃園市調處、桃園市警局桃園分局偵辦廖姓、陳姓與蔡姓男子共同運輸第三級毒品K他命案，查出廖姓主嫌等人與不詳人士謀議，於去年12月7日自德國法蘭克福空運機場，以貨名玻璃纖維（glass fiber）之貨物共84箱，由告廖姓男子承租高雄市小港區某民宅作為收件處，蔡姓男子租用小貨車，由其2人負責載運毒品，共同獲取8萬元報酬，陳姓男子則指示廖姓、吳姓少年共犯駕車監控，負責回報送貨狀況等，給予少年1至2萬元報酬。

該批貨物於去年12月7日運抵桃園機場後，即經財政部關務署臺北關人員發現夾藏第三級毒品K他命，淨重512.69公斤，隨即通報桃園市調處報，再桃園地檢署檢察官周欣儒指揮偵辦；經專案小組循線追緝，於同年月10日，在高雄市小港區某處查獲領貨之廖姓、陳姓與蔡姓男子與2少年到案，其中陳、廖經檢察官訊問後聲請羈押獲准。

▲桃園檢警調會同海關查獲自德國空運來台貨物，開箱後夾藏第三級毒品K他命。（圖／桃園地檢署提供）

檢方考量本件查獲毒品數量甚鉅且保管不易，有侵害人體健康而危害保管人員安全之風險，係屬易生危險物品，依相關法令辦理毒品提前銷燬作業，於偵查終結前核發命令取樣後銷燬，以減少毒品保管風險。

檢方認被告廖姓、陳姓與蔡姓男子等人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之運輸第三級毒品等罪嫌，於今天偵結起訴移審，考量被告等人無視國家杜絕毒品之嚴令峻刑，仍為本案犯行，雖毒品尚未流入市面，但輸入毒品數量甚鉅市值高達新臺幣3億元，若流入市面可供170萬人次施用，對國民身心健康及社會秩序潛藏之危害極高，向法院就廖姓、陳姓被告具體求刑10年以上有期徒刑，同案蔡姓被告7年以上有期徒刑，2少年則送桃園少年法庭審理。

桃園地檢署呼籲，不法份子切勿心存僥倖，檢方將秉持行政院頒布之「新世代反毒策略」揭示之緝毒重點，結合六大緝毒系統，強化橫向聯繫緊密合作，全力遏止走私毒品犯罪。