台南海佃國小通學步道完工　串聯國中與公園打造安心上學路

▲台南市海佃國小通學步道完工，提供學生安全、寬敞的通行空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市持續推動校園周邊通學環境改善，安南區海佃國小通學步道已於今年3月初完工，成功串聯海佃國中及周邊公園，打造一條兼具安全與美感的人本通學廊道，讓學童上學路更安心、社區行走更舒適。

台南市長黃偉哲表示，市府自2019年至今已核定改善102所學校，投入約13.3億元經費，全面優化校園周邊通學環境，透過照明提升、標線重繪及交通號誌調整等措施，打造安全、友善且具永續理念的通學空間。

市府指出，海佃國小通學步道過去因路燈、電桿、消防栓及電箱等設施占據人行空間，影響通行安全與順暢度。此次工程全面移設障礙物並重新鋪設地磚，讓步道變得寬敞平坦，宛如操場跑道，不僅提升行走安全，也改善整體視覺景觀。

台南市教育局長鄭新輝指出，守護學童通學安全是市府施政重點之一，並積極爭取中央「永續提升人行安全計畫」資源，依據實際接送型態及交通事故樣態，透過圍牆退縮、拓寬人行道、設置標線型人行道及接送區內部化等方式，全面提升通行品質。

海佃國小校長郭芳朱表示，該通學步道北起郡安路五段、南接安富街，全長約319公尺，串聯海佃國中、溪東路親子公園及育樂公園，是學生與社區居民重要動線。改善後的步道不僅平坦寬闊，沿途更融入綠意景觀，讓孩子在通學過程中放鬆心情，也有助於穩定情緒、安心成長。

教育局補充，打造安全友善的通學廊道是城市進步的重要指標，未來將持續盤點各校需求，並督導施工中的學校完善交通分流與配套措施，加速工程進度，全面提升市容與行人安全。