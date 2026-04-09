480職缺一次看！台南連辦5場徵才　情境體驗面試吸睛

▲台南就業中心4月推出5場徵才活動，釋出超過480個職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

求職熱潮升溫！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心4月中下旬接連推出5場徵才活動，結合小型徵才、情境體驗式徵才及安平區聯合徵才，共邀集約20家廠商釋出超過480個職缺，涵蓋科技製造、零售服務、物流倉儲及國際企業等多元產業，提供民眾轉職與求職新機會。

台南就業中心指出，4月15日將於就業中心（東區衛民街）舉辦上、下午兩場徵才活動，共釋出156個職缺。上午場邀集全聯實業、東捷科技、特力屋台南店等廠商參與，另有大舜鈑金代收履歷，職缺包含門市人員、設備組裝、FAE工程師、銷售專員及包裝作業員等，其中射出成型技術員薪資最高可達5萬9千元。

下午場則由堤維西交通工業、統一超商、特力屋台南店接力徵才，提供開發工程師、試模工程師、倉管員、生管專員及門市服務人員等多元職缺，讓不同專長背景的求職者都能找到適合舞台。

除了傳統徵才，4月16日還將推出亮點活動—「情境體驗式徵才」。由美商CDS（德盟全球凱展）舉辦展售專員招募，提供25個工作機會。不同於一般面試，此次採模擬實際工作情境方式，讓求職者「直接上場體驗」，更了解職務內容與工作氛圍，也能與主管即時互動，提高錄取機會。該職缺採時薪制，起薪220元，排班彈性，適合想兼顧生活與收入的族群。

另外，4月21日將於安平區公所舉辦聯合徵才，上、下午各一場，預計超過12家廠商參與，包括威爾森文教機構、美全企業、瓦城泰統、蒂寶生醫、紀陽工程等，提供超過300個職缺，類型涵蓋行政、教育、工程、設計、餐飲服務及旅宿清潔等，選擇相當多元。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，4月中下旬徵才活動密集登場，無論是想進入科技業、服務業，或尋找彈性工時工作的民眾，都能把握機會。她也鼓勵求職者多參與不同形式的徵才活動，提早布局職涯方向，增加錄取機會。