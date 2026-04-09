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迎泰國潑水節！台南移民署辦講座　新住民齊聚「辣」出好運

▲移民署台南市第二服務站舉辦泰國潑水節文化講座，新住民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲移民署台南市第二服務站舉辦泰國潑水節文化講座，新住民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接泰國年度盛事潑水節，內政部移民署南區事務大隊台南市第二服務站特別舉辦「『泰』有緣！共譜宋干好時光」多元文化講座，邀請來自泰國的講師張喜緣，帶領新住民家庭認識泰國新年文化，並親手製作象徵好運的泰式料理，在香氣與笑聲中串起濃濃人情味。

▲移民署台南市第二服務站舉辦泰國潑水節文化講座，新住民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場氣氛溫馨熱絡，來自不同國家的新住民齊聚一堂，共同體驗異國節慶魅力。張喜緣介紹，泰國每年4月13日至15日舉行的潑水節（Songkran），象徵辭舊迎新，「Songkran」源自梵文，意為跨越與轉換，代表太陽進入新年度星象。節日期間，人們透過潑水象徵洗去穢氣、祈求平安，而「獻水式」則是晚輩向長輩灑水表達敬意與祝福，展現泰國重視倫理與家庭的文化精神。

除了文化介紹，活動也安排實作體驗，帶領學員製作泰北經典料理「糯米辣拌雞」（laab）。學員們捲起袖子備料，將現燙雞肉拌入香菜、檸檬與薄荷，再加入搗碎的炒糯米提香，現場香氣四溢。料理過程中大家邊做邊聊，氣氛輕鬆愉快，不少人直呼彷彿回到家鄉團聚時光。

▲移民署台南市第二服務站舉辦泰國潑水節文化講座，新住民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

張喜緣分享，在泰國過年時，親友圍坐一起準備料理、互相關心生活，是最溫暖的記憶，而這次活動也讓她感受到熟悉的年節氛圍。來自越南的新住民阿賢則表示，跨國文化交流讓彼此更親近，「像這樣自然互動，很有家的感覺」。

台南市第二服務站主任賴淑怡指出，透過節慶與飲食文化的分享，不僅能紓解新住民思鄉之情，也有助促進多元文化理解與融合，打造更友善的生活環境。她也鼓勵新住民善用「新住民發展資訊培力網」LINE官方帳號（@ifitw），獲取生活、就業、教育及法令等多元資訊。

▲移民署台南市第二服務站舉辦泰國潑水節文化講座，新住民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）
在辛香與水花交織的節慶裡，文化不只是被介紹，而是被感受——當人與人坐在同一張桌上分享味道，距離就悄悄消失了。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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