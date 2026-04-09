任檢察總長遭質疑「酬庸」　徐錫祥：檢視我做過的事別只看職位

▲徐錫祥為檢察總長被提名人 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長人選，不過，高檢署主任檢察官陳宏達質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，有「酬庸」之疑。徐錫祥今（9日）在質詢時回應，可以去檢視他做過的事情，而不是單就職位就評斷政治性，這對職位跟他都不公平。

立法院司法及法制、內政委員會今（9日）聯席審查最高檢察署檢察總長人事同意權案。藍委張智倫問到，陳宏達質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，且有「酬庸」之疑，若擔任檢察總長，能否切斷過去人脈關係，只對法律與證據負責？

徐錫祥回應，一個人是否被政治控制，進而影響檢察系統的偵辦態度，絕對不是說當過什麼官，而在於你的心態，今天心態正常，維護檢察官獨立性跟中立性，不管什麼職務自然會畫一條紅線，他當過副局長、政務次長，有興趣可以去檢視，沒有一項是跟政治有關係，都是為了國家安全。

徐錫祥說，法務部政務時期他推動包括刑法、打詐四法，還有轉型會議、評鑑、廉政署的透明組織，哪一項不是跟人民息息相關，沒有政治性，都可以檢視他走過的足跡，不是當過什麼職務，而是所作所為是否符合國家利益，國安局是保護國家安全、防只滲透、不法，特勤維護首長安全，可以去檢視他做過的事情，而不是單就職位就評斷政治性，這對職位跟他都不公平。

張智倫再問，外界認為他沒擔任北檢檢察長，因此歷練不足？徐錫祥再說，他雖然沒當過北檢檢察長，但他都是一步步走，他擔任新北檢察長時，就是疫情最嚴重的時候，一年來他率領大家破了雙和醫院殺護士案，費盡心思才辦好，還有軍備局的賄款案，還有彰化的綠能案，有很多案子都是他當檢察官辦的。