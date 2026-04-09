強化空中救災戰力！南消六大隊辦無人機訓練　精進飛安與偵查能力

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機飛行安全訓練，強化空中偵查能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化災害現場空中偵查能力與飛行安全管理，台南市消防局第六救災救護大隊近日辦理「無人機飛行安全訓練」，針對所屬無人機操作人員進行專業課程與實務演練，全面提升飛行技術與風險控管能力，確保執勤安全與任務效率。

消防局表示，本次訓練課程內容完整，涵蓋無人機相關法規宣導、飛行前檢查程序（Pre-flight Check）、氣象判讀、突發狀況應變處置及實機操作演練，並透過實務案例進行事故分析，讓參訓人員深入了解常見飛行風險與預防方式。透過系統化教學與實作結合，強化飛手對設備操作熟練度及現場判斷能力，確保在各類災害現場能快速、安全執行空拍偵查與搜索任務。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，無人機已成為現代消防救災不可或缺的重要輔助工具，廣泛運用於山域搜索、水域救援及大型災害現場監控。透過持續訓練，不僅可降低飛行風險，也能提升整體救災效率與指揮判斷能力。

消防局長楊宗林表示，無人機操作除了技術，更講求紀律與安全管理，本次訓練特別著重飛行前風險評估與突發應變能力，期盼同仁在執勤時皆以安全為最高原則，發揮無人機最大效能。

台南市長黃偉哲表示，隨著科技快速發展，無人機已成為智慧消防的重要一環，市府將持續支持消防局精進專業訓練與設備升級，打造高效、安全的無人機團隊，進一步提升台南整體防救災量能，提供市民更即時且精準的救援服務。