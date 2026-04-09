快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨：以無黨籍參選議員

▲南投縣議員簡千翔宣佈退出民眾黨。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今(9日)召開記者會，發布聲明退出民眾黨，直指目前黨內的運作模式已經「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，因此宣布即刻起退出民眾黨，2026地方議員選舉將以無黨籍參選。

簡千翔聲明全文：

五年前，我到民眾黨中央黨部毛遂自薦，希望能為國家、為地方盡一份心力。

畢業後，我到英國留學，十年間我打工、K書，終於在雪菲爾大學取得教育博士。在英國那段日子，英式民主在我內心是很大的啟蒙。也因此看到台灣政重惡鬥的內耗，很耽心台灣會因此失去國際競爭力。

我很希望自己能為台灣做些事，也期待能打破兩黨對立的僵局。也因此我選擇加入新成立的「台灣民眾黨」。

入黨後，我自告奮勇，為民眾黨出錢出力，使南投縣黨部從無到有。

我當了縣黨部主委四年，也代表民眾黨，選上南投、名間區的縣議員。成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。

懷著滿腔理想和熱血，我義無反顧地投入民眾黨。很遺憾地，這個政黨的理念日趨模糊，已和我的價值漸行漸遠，我因此決定退出民眾黨。

很多人會問，為什麼是現在離開？

在我的認知，政黨應該要能貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學，來服務民眾。但目前黨内的運作模式，卻已「走鐘」到，看人在辦事。

這樣的路線和作法，和我自己的主張，出現了很大落差。因此，我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨。2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選。

簡千翔

2026、0409