找蔡壁如回任黨主席？　柯文哲駁斥：沒有那回事啦

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，民眾黨創黨主席柯文哲日前在嘉義市陪同市長參選人張啓楷掃街時，要同桌用餐的蔡壁如「暖身」隨時接棒黨主席。對此，柯文哲今（9日）受訪直言，媒體變製造業，從頭到尾只跟蔡壁如講一句「妳怎麼會出現在這裡」，要是沒有直播，媒體亂寫他都不知道怎麼回答，「新聞變製造業，不是什麼新聞，沒有那回事啦」。

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌召開「讓新北更有型」競選形象影片公布暨新北市誓師大會記者會，民眾黨創黨主席柯文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）



柯文哲深陷官司風暴，京華城案、政治獻金案一審遭判17年，現任黨主席黃國昌也傳出恐因變造錄音檔涉偽造文書案，也陷入司法亂流。有媒體報導，柯為此找上蔡壁如作為「備援」。

柯文哲說，昨天看到那新聞就覺得，媒體已經變成製造業不是新聞業，還好他到哪裡都有網路直播，「從頭講到尾，在吃什麼雞肉飯時候唯一跟蔡壁如講的一句話是問她『妳怎麼會出現在這裡』」。

柯文哲表示，結果在媒體上看到說他跟蔡壁如討論要備位、要接黨主席，「天啊，現在媒體真可怕，新聞變製造業，不是什麼新聞，沒有那回事啦」。他說，還好有影音有真相，要是沒有直播，媒體亂寫他都不知道怎麼回答，還好有影音有直播。