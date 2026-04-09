川普失望轟北約「需要時都不在」　呂特拒答川普是否提及退群

▲北大西洋公約組織秘書長呂特。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普8日與北大西洋公約組織秘書長呂特在白宮進行會晤，呂特坦承川普對於北約盟友在美以對伊朗戰爭中的表現感到失望。川普會後還在社群媒體大暴走，批評北約在需要的時候都不在，甚至重申對格陵蘭的威脅。

呂特：川普失望了

CNN、路透等報導，呂特（Mark Rutte）8日現身白宮與川普進行會談，呂特稱這次的會晤是兩名好友之間非常坦率且開放的討論，稱川普顯然對許多北約盟國未能像他所希望的那樣全力支持美國和以色列對伊朗的戰爭感到失望。

呂特表示，他能理解川普的想法，也極力為歐洲盟友辯護。呂特向川普提到，在消除伊朗輸出混亂能力這方面，歐洲大多數國家都支持川普，多國以不同形式提供協助，包括後勤支援、領空飛越權以及軍事基地使用等。然而他也稱，有些國家在對伊朗軍事行動中並未履行承諾，但並未具體點名是哪幾國。

呂特指出，川普認真聽取他對於當前情勢的陳述。不過他拒絕回答川普是否說過會試圖退出北約。

當被問及北約是否認為美以對伊朗發動非法戰爭時，呂特說，「不是。北約一貫立場是，削弱核武和彈道飛彈的能力至關重要；伊朗絕不能掌握這兩項技術。這個觀點得到廣泛支持」。當被問到世界是否因為這場戰爭變得更安全時，呂特回答，「絕對是」。