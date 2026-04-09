除濕機釀火！台南佳里民宅深夜竄火　屋主驚險逃生無傷亡

▲台南佳里住宅深夜火警，消防人員迅速到場搶救控制火勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區深夜驚傳住宅火警，起火原因疑與除濕機電器因素有關，所幸屋主及時逃生，未釀成人員傷亡，台南市消防局第三大隊佳里分隊也藉此呼籲，老舊電器恐成居家「隱形炸彈」，民眾務必提高警覺。

消防局指出，4月8日凌晨1時35分，救災救護指揮中心接獲通報，指佳里區海澄里番子寮一帶住宅發生火警，隨即派遣13車、28人前往搶救。消防人員抵達前，屋主已自行逃出屋外，火勢迅速獲得控制，未再擴大延燒。經初步調查，現場疑因除濕機使用不當或電器因素引發火勢，所幸未造成人員傷亡，財物損失也未進一步擴大。

佳里分隊隨即針對周邊住戶加強宣導，提醒民眾務必遵守電氣安全「6不原則」，包括用電不超載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、插座不用不插、電器周邊不放置易燃物，以及不使用未具安全標章的產品，從日常習慣降低火災風險。

南消第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰進一步指出，除濕機使用時應落實「人離電熄」，避免長時間無人看管或在睡眠時運轉，同時定期清潔濾網並保持通風，與牆壁或家具至少保持50公分距離，並使用獨立插座供電。若設備使用超過8年或屬召回型號，更應儘速檢修或更換。

消防局長楊宗林則提醒，隨著家庭用電量增加，延長線過度使用、電線老化鬆動或受潮，都可能成為火災導火線，民眾應定期檢查家中電器與配線狀況。同時建議裝設住宅用火災警報器，能在火災初期即偵測煙霧並發出警示聲響，爭取寶貴的滅火與逃生時間。

台南市長黃偉哲也呼籲，民眾應定期檢視臥室及客廳等空間的用電設備，留意插座是否鬆脫、積垢，電線是否破損或受潮，並重視住警器設置。消防單位也將持續深入社區推廣防火知識，強化全民防災意識，降低火災發生風險。