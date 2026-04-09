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國中會考18.2萬人報名　准考證明天寄發

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中會考准考證明天寄發。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115年國中教育會考將在5月16日及17日舉行，18.2萬人報名為歷年次低。教育部及全國試務會提醒考生，准考證預計明（10日）寄發，若內容有誤，請在4月13、14日提出，若是身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生，也可依需求申請應考服務。

根據全國試務會統計，115年國中會考全國18個考區及大陸考場總報名人數總計18萬2868人（集體報名18萬1298人、個別報名1570人），比114年增加7621人，但仍創下歷年次低紀錄，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人，中投考區2萬8324人、台北考區2萬975人。

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教育部指出，准考證明天寄發，集體報名考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄准考證，若准考證內容如有錯誤，請在 4月13、14日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。

考生若發現准考證毀損或遺失，教育部表示，應在考試期間，攜帶本人身分證件正本，以及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

此外，全國試務會指出，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。

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