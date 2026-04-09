　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

▲▼鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

▲鍾文智炒作TDR判刑定讞後偷渡出境逃亡，被通緝至今。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者黃哲民／台北報導

連一鮑魚創辦人鍾文智炒作TDR（存託憑證）、不法獲利4.7億餘元，被依《證券交易法》判刑18年定讞後，棄保潛逃被通緝至今，鍾男前助理鄭畯中因為掩護鍾男偷渡出境、涉犯藏匿人犯等罪嫌，台北地院今（9日）判鄭男6月徒刑、得易科罰金。

鍾文智因炒作揚子江TDR等5檔存託憑證，一審被北院依《證交法》高買低賣證券等罪合併判刑18年，二審高院酌減改判17年半，上訴最高法院後，去年（2025年）3月12日改判累計30年5月徒刑定讞，事後經檢方聲請定應執行刑，高院去年5月裁定鍾男合併應執行18年徒刑。

最高院判決後雖通知檢方啟動防逃機制，仍慢一步，鍾男隔天（13日）未依交保附加條件，向住處轄區派出所定期報到，之後有如人間蒸發。

負責通知鍾男報到服刑的台北地檢署，緊急拘提鍾男均撲空，同月14日對鍾男發布通緝，函請外交部廢止與註銷鍾男的我國護照，聲請北院沒入鍾歷次繳交的保證金共1億元。

▲▼鍾文智國中同學鄭畯中(左)涉嫌藏匿人犯，被檢察官諭令交保並接受科技監控。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭畯中（左）是鍾文智的屏東同鄉兼國中同窗，涉掩護鍾文智逃亡。（圖／記者劉昌松攝）

北檢並成立檢警專案小組布線抓人，發現鐘文智對最高院判決似乎早有準備，判決定讞當天第一時間得知消息後，立即從北市信義區豪宅住處趕到台北101大樓，從辦公室取走預先打包好的行李，搭計程車到新北市石碇區，再由鄭畯中駕駛懸掛偽造車牌的車子接應。

檢警循線查出，鍾男前年（2024年）10月間，經高院准許加保2000萬元、解除科技監控防逃措施後，就與屏東同鄉兼助理鄭畯中及馮姓男子多次模擬逃亡路線，鄭男熟門熟路，多次勘查確認石碇當地監視器建置斷點，事發當天載鍾男走平溪區台2丙線山路，馮男也在車上。

途中3人換搭游姓男子駕駛的另1輛車，輾轉到宜蘭頭城，鍾男順利突破限制出境、出海的境管措施，搭船偷渡中國，鄭、游事後將這2輛車賣掉滅證。鄭男到案訊後交保50萬元、須接受科技監控，檢方起訴2人均求刑1年8月，馮男逃亡被通緝。鍾男的妹妹與姪女也被約談、訊後各交保5萬元與3萬元，但未被起訴。

台北地院今（9日）判鄭男6月徒刑、得易科罰金，被指涉案的游姓男子無罪，可上訴，另名涉案的馮姓男子在逃被通緝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雙虎競飆！　面板廠爆63萬張大量漲停
快訊／不滿李遠！8名公視審查委員集體向韓國瑜請辭
苗栗議員定存近8億！　申報26筆土地
快訊／女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了
夏克立爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床　前經紀人心痛發聲
快訊／宣布退出民眾黨！　現任議員：以無黨籍參選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

私刻6醫師印章！狂詐健保416萬　復健中心負責人判刑1年8月

走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

快訊／早餐店女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了

鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

駕駛跨雙黃線逆向搶道撞傷　騎士卻挨罰600元！結局逆轉

變換車道釀禍！基隆小客車擦撞人行道翻覆　駕駛自行脫困擦挫傷

通緝犯、女車手拘留室「互換身分」　繳清1萬罰金險走出地檢署

「台灣先生」台北街頭開車肇事　撞倒女騎士和解獲不起訴

吳子嘉慘了！誣蘇貞昌陳時中採購疫苗詐1億美金　判刑8月定讞

車故障婦下車放三角錐...兒面前慘被撞死　砂石車司機判8月

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

私刻6醫師印章！狂詐健保416萬　復健中心負責人判刑1年8月

走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

快訊／早餐店女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了

鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

駕駛跨雙黃線逆向搶道撞傷　騎士卻挨罰600元！結局逆轉

變換車道釀禍！基隆小客車擦撞人行道翻覆　駕駛自行脫困擦挫傷

通緝犯、女車手拘留室「互換身分」　繳清1萬罰金險走出地檢署

「台灣先生」台北街頭開車肇事　撞倒女騎士和解獲不起訴

吳子嘉慘了！誣蘇貞昌陳時中採購疫苗詐1億美金　判刑8月定讞

車故障婦下車放三角錐...兒面前慘被撞死　砂石車司機判8月

曝陳佩琪嗆北檢害柯文哲陷「2法律窘境」　律師：害慘二審

參加白沙屯媽祖進香「慎防2類傳染病」　疾管署給防疫4提醒

「人屋雙老」等不到都更　老公寓的原地自救路

月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

鄭麗文上海感嘆：只要給和平足夠的時間　一切都有可能

IKEA戶外單品99元起　在家旁邊野餐也能像網美

黃國昌發布競選廣告　柯文哲讚：站在當權者對立面讓大家知道何謂理想

國賓影城熄燈再+1！業者曝原因：走過12年時光感謝陪伴

納坦雅胡淪最大輸家！衛報記者揭「戰略目標全落空」還被邊緣化

吳慷仁吃上海早餐連連讚嘆　談川味:「我的屁股不行」

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

國道一號岡山路段連2車禍！3傷1OHCA

變態下士偷女鞋當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞

男子陳屍蝴蝶谷遺體爛到認不出！檢警逮凶嫌　聲押禁見獲准

「台灣先生」出車禍　撞倒女騎士和解獲不起訴

結婚24年沒見過妻一面　夫反悔求離婚

更多熱門

相關新聞

收賄480萬！前台南消防局長認罪150萬交保

收賄480萬！前台南消防局長認罪150萬交保

台南市前消防局長李明峯，被控與楊姓女子及曾姓消防業者合作，透過遊說民間捐贈消防設備牟利，涉案金額達480萬元，台南地方法院8日下午開庭審理，李、楊兩人當庭認罪並表示願繳回犯罪所得，法官裁定准予交保，李明峯150萬元、楊女100萬元，2人限制居住及出境出海。

獨／最貪執行長落網關鍵　全聯採買被拍到

獨／最貪執行長落網關鍵　全聯採買被拍到

南投前鄉長涉貪重判18年半　2月執行未到被通緝

南投前鄉長涉貪重判18年半　2月執行未到被通緝

「中油最貪執行長」藏匿太麻里民宿落網

「中油最貪執行長」藏匿太麻里民宿落網

即／中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃　一審重判25年

即／中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃　一審重判25年

關鍵字：

連一鮑魚鐘文智棄保潛逃TDR證券交易法限制出境

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

虛榮心超強的三大星座！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

才說停火就開打！伊朗突襲沙國油管

糖化血色素14降到6.7！大叔「改喝1飲料」神逆轉

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

曾國城台北擁4億房產　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面