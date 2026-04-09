鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

▲鍾文智炒作TDR判刑定讞後偷渡出境逃亡，被通緝至今。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者黃哲民／台北報導

連一鮑魚創辦人鍾文智炒作TDR（存託憑證）、不法獲利4.7億餘元，被依《證券交易法》判刑18年定讞後，棄保潛逃被通緝至今，鍾男前助理鄭畯中因為掩護鍾男偷渡出境、涉犯藏匿人犯等罪嫌，台北地院今（9日）判鄭男6月徒刑、得易科罰金。

鍾文智因炒作揚子江TDR等5檔存託憑證，一審被北院依《證交法》高買低賣證券等罪合併判刑18年，二審高院酌減改判17年半，上訴最高法院後，去年（2025年）3月12日改判累計30年5月徒刑定讞，事後經檢方聲請定應執行刑，高院去年5月裁定鍾男合併應執行18年徒刑。

最高院判決後雖通知檢方啟動防逃機制，仍慢一步，鍾男隔天（13日）未依交保附加條件，向住處轄區派出所定期報到，之後有如人間蒸發。

負責通知鍾男報到服刑的台北地檢署，緊急拘提鍾男均撲空，同月14日對鍾男發布通緝，函請外交部廢止與註銷鍾男的我國護照，聲請北院沒入鍾歷次繳交的保證金共1億元。

▲鄭畯中（左）是鍾文智的屏東同鄉兼國中同窗，涉掩護鍾文智逃亡。（圖／記者劉昌松攝）

北檢並成立檢警專案小組布線抓人，發現鐘文智對最高院判決似乎早有準備，判決定讞當天第一時間得知消息後，立即從北市信義區豪宅住處趕到台北101大樓，從辦公室取走預先打包好的行李，搭計程車到新北市石碇區，再由鄭畯中駕駛懸掛偽造車牌的車子接應。

檢警循線查出，鍾男前年（2024年）10月間，經高院准許加保2000萬元、解除科技監控防逃措施後，就與屏東同鄉兼助理鄭畯中及馮姓男子多次模擬逃亡路線，鄭男熟門熟路，多次勘查確認石碇當地監視器建置斷點，事發當天載鍾男走平溪區台2丙線山路，馮男也在車上。

途中3人換搭游姓男子駕駛的另1輛車，輾轉到宜蘭頭城，鍾男順利突破限制出境、出海的境管措施，搭船偷渡中國，鄭、游事後將這2輛車賣掉滅證。鄭男到案訊後交保50萬元、須接受科技監控，檢方起訴2人均求刑1年8月，馮男逃亡被通緝。鍾男的妹妹與姪女也被約談、訊後各交保5萬元與3萬元，但未被起訴。

台北地院今（9日）判鄭男6月徒刑、得易科罰金，被指涉案的游姓男子無罪，可上訴，另名涉案的馮姓男子在逃被通緝。