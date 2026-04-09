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必勝客大比薩「外帶現省501元」　拿坡里6口味限時買大送大

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客尖叫星期四活動今日限定。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客PK APP今天推出「尖叫星期四」優惠，其中3款大比薩外帶只要249元，相當於現省501元，優惠券送完為止，使用期限至4月10日。另外，達美樂消費滿299元可用199元加購大披薩，拿坡里則有買大送大優惠。

必勝客4大優惠券包括「小比薩買1送3」，買小比薩送小比薩及2份副食，特價430元起；「黃金和風鱈魚塊買1送1」特價79元；「指定750元口味大比薩外帶單點249元」，口味有超級總匯、炙燒明太子嫩雞以及鐵板雙牛。

「個人比蕯XL餐+49元多1件個人比薩」，現省66元。優惠口味有超級夏威夷、彩蔬鮮菇、夏威夷、四小福、雙層美式臘腸與日式照燒雞。

▲▼拿坡里新優惠。（圖／業者提供）

▲拿坡里披薩買大送大。

此外，達美樂12日前則推「199元加購大披薩（優惠碼：593925）」，於門市外送、外帶單筆消費滿299元即可享199元加購大披薩1個，可加購奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬和蕃茄瑪格麗特等。另有「3個大披薩特價799元（優惠代碼 : 994349）」，外送、外帶皆享優惠。

拿坡里16日前「披薩買大送大」，開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享與夏威夷海鮮雙享6種口味，任選2個特價490元（口味可重複）。西湖店不適用。

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