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「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD04最快今晚形成颱風「辛樂克」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天至下周一各地回暖，天氣穩定，高溫上看33度，其中，周六有一波鋒面接近，北台灣水氣略為增多。另外，中太平洋的熱帶性低氣壓TD04最快今晚形成颱風「辛樂克」，對台灣沒有直接影響。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天鋒面減弱北抬，台灣回到穩定天氣，並持續到下周一。下周二鋒面又會接近，降雨機率提高。

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趙竑指出，目前鋒面結構偏北，來到華中一帶，台灣位於鋒面南緣，受太平洋高壓影響，各地晴到多雲。而中太平洋的第4號熱帶性低氣壓未來朝西北，往日本東南方海面移動，對台灣、日本都不會有直接影響，最快今晚形成颱風。

趙竑表示，鋒面目前從黃海延伸至長江流域，台灣偏西南風環境，感受炎熱，並持續到明天。周六鋒面接近，桃園以北、東北部有零星陣雨，雲量偏多。下周日又有鋒面逐漸建立，下周一往南移到台灣附近，周二進入北部近海，天氣有明顯變化。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他指出，今天至下周一各地天氣穩定，僅午後山區有零星雨，其中，周六鋒面接近，桃園以北、宜蘭降雨機率提高。下周二鋒面到台灣近海，北部降雨機率高，整天有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。周三鋒面通過、東北季風影響，北部及東半部整天有不定時短暫陣雨，其他山區也有午後短暫陣雨。 

溫度方面，趙竑指出，今、明天溫度偏高，都有30度以上，局部地區可達32至33度。明天西南風較強，中部以北、台東南側溫度較高。周六至下周日雲量偏多，下周二鋒面接近影響，溫度逐漸下降，高溫約25至26度，周三高溫僅剩23至24度，北台灣感受偏涼。

他也說，今天至周一金門及馬祖，今天晚間至明天清晨台南以北，周六清晨桃園以北有低雲或霧，提醒民眾留意。 

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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