通緝犯、女車手拘留室「互換身分」　繳清1萬罰金險走出地檢署

▲兩名女子一起被關在高雄地檢署居留室，竟異想天開換身分想落跑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄潘姓女通緝犯，落網後與吳姓詐騙女車手同關一室，兩人竟異想天開打算「互換身分」脫逃戲碼，還真的差點成功溜出地檢署，所幸法警火眼金睛當場識破，才沒讓這場荒唐計畫得逞，法院審理後，將2人依脫逃未遂罪各判處2個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，31歲潘女因與姊姊爆發衝突，竟拿美工刀割破對方機車座墊，還把置物箱內的雨衣、手套丟進垃圾車，遭依毀損罪判拘役10天，得易科1萬元罰金，但她無力繳納也未報到執行，遭新北地檢署發布通緝，直到去年8月在高雄落網，隨即被解送至高雄地檢署歸案。

離譜的是，潘女在拘留室遇上40歲吳姓詐騙女車手，對方因詐欺案遭判刑1年4月未報到，同樣被通緝落網，吳女得知潘女只是因付不出1萬元罰金就被通緝，竟突發奇想提議「交換身分」，由她假冒潘女先繳罰金離開，之後再回頭幫潘女處理。

兩人說幹就幹，竟在拘留室內互換衣服、交換證件，隨後潘女持吳女身分證向法警表示已籌到罰金，成功辦理繳納程序，就在她繳完1萬元、準備大搖大擺走出地檢署時，另一名法警察覺有異，當場攔人查驗，這場離譜的脫逃戲碼才穿幫。

高雄地方法院審理時，兩女坦承犯行，法官認為兩人無視公權力、挑戰司法威信，法治觀念薄弱，所幸尚未真正脫逃成功，危害程度有限，最終依脫逃未遂罪各判處2個月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。