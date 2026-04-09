2.3萬職缺釋出！雲嘉南校園徵才開跑　15場接力搶人

▲雲嘉南分署啟動校園徵才，釋出超過2.3萬個職缺搶人才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季將至，求職戰提前開打！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署自3月起在雲嘉南地區展開一系列校園徵才活動，預計辦理15場次，串聯上千家企業，釋出超過2.3萬個工作機會，並將於6月27日在國立成功大學中正堂舉辦大型就業博覽會，為新鮮人打造從校園直通職場的「快速通道」。

雲嘉南分署表示，本波校園徵才活動橫跨3月至5月，於多所大專校院接力舉行，包括國立台南大學、崑山科技大學、國立虎尾科技大學、國立嘉義大學及崇仁醫護管理專科學校等，讓學生在畢業前就能與企業面對面接觸，搶先卡位職場機會。

此次參與企業陣容堅強，涵蓋科技製造、半導體、光電、資訊服務、醫療長照、餐旅與民生產業等領域，包括緯創資通、台灣美光、大立光電等科技大廠，以及漢來美食、寒舍集團、摩斯漢堡、爭鮮等知名品牌同步徵才，釋出多元職缺，顯示企業對人才需求持續升溫。

為了讓求職不再只是「投履歷碰運氣」，現場也設置職涯服務專區，由青年職涯發展中心（YS）提供一對一諮詢、履歷健診與模擬面試，協助求職者盤點自身優勢、調整求職策略，強化面試表現與錄取機會。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，面對產業快速轉型與技術升級，企業對跨域與專業能力的需求愈來愈高。勞動部推動「投資青年就業方案第二期」，整合多項資源，包括「支援青年就業計畫」、「青年跨域就業促進補助」與「職得好評計畫」，從職涯探索、技能培訓到就業媒合，提供一條龍支持，協助青年穩健踏入職場。



雲嘉南分署也提醒，本週末4月11日將在國立台南大學舉辦校園徵才活動，歡迎青年學子把握與企業直接交流的機會，提前布局未來。相關徵才資訊及青年就業方案，可至雲嘉南分署官網及台灣就業通網站查詢。