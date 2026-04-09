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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍購協商已配合藍營延期2次　陳冠廷：到底是中共因素還是內部問題

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國防特別條例今（9日）下午將在立法院進行協商，而因應「鄭習會」，國民黨團要求延期協商，民進黨團仍要照原訂時程召集協商，民眾黨團也將出席。民進黨立委陳冠廷表示，上週已配合國民黨延了兩次，現在又用奇怪方式拖延，他當然會連結，是否跟國民黨主席鄭麗文到中國有關係，因為前國民黨主席朱立倫當主席時不會這樣。他也感慨，每次美國國會議員來，大家都會覺得有共識要通過國防條例，但要討論時又藉故拖延，到底是中共因素，還是他們內部問題？

立法院外交及國防委員會的召委陳冠廷今（9日）下午2時，將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，爭取法案過關的機會，但國民黨團已發函要求延後到15日或16日，決定不派人出席。民眾黨團國防及外交委員會立委王安祥則說，尊重召委決定，會照常出席表達立場。

對此，陳冠廷今受訪表示，其實上週配合國民黨，已經延了兩次，那時希望藉由這種比較和平的氣氛，討論國防特別條例才會比較順遂，所以已經延了兩次，到今天已經是第三次再配合他們，但他們又用奇怪方式拖延阻撓，民進黨當然會把它連結到是不是跟國民黨主席去中國有直接或間接關係？非常遺憾每次都是這樣阻撓整個國防條例進程。

陳冠廷指出，前幾天自己也特別跟王安祥說，「不見得會在這一次有共識，但總是要有討論，我們才可以往前進一步」，在軍購、委製、商購上，委製商購或許還沒有直接的答案，但至少在軍購部分，「我們是不是可以往前走？」不要一分為二，又要用第二次特別條例類似這樣的討論。

陳冠廷認為，最後如果真的沒辦法達到協商結論，還會有立法院長韓國瑜召開的協商，到時才可以繼續談，可是如果沒有前置過程，等於沒有實質討論，到最後又是這種沒有共識的版本，沒有共識的版本又再造成朝野衝突，也沒辦法把國防條例做完整闡述給國人知道其重要性，也沒辦法把台灣國防做好。

陳冠廷重申，每次釋出善意都被狠狠地用這種冷方式回應，真的覺得很遺憾，既然已經討論過，明明當初也都說好，上週不行，這週總可以了，結果又在最後一剎那把它改掉，希望民進黨再往後延，往後延到底是配合誰啊？

陳冠廷也提到，其實昨天跟王安祥見美方參議員時，私下都有討論，協商不見得一定會有共識，但是一定要協商，不要恐懼協商，還是呼籲國民黨今日下午2時要出席，「沒有共識沒有關係，一定要討論」。

陳冠廷感慨，每次美國國會議員來，「我們都會覺得說有共識，我們都覺得說國防很重要，我們都覺得說要通過國防條例，可是每次要討論的時候又藉故拖延」，到底是中共那邊拉扯，是中共那邊因素？還是他們內部問題？希望國民黨的中生代、新生代能勇敢站出來，不要被傅崐萁一人帶著整個國民黨走向死胡同、衰弱，「這很明顯啊！朱立倫當國民黨主席的時候會這樣嗎？不會啊，總是會有討論嘛，怎麼會變成現在這個樣子？」

陳冠廷認為，現在癥結點不是國民黨的某幾位委員，就是國民黨的總召傅崐萁在不斷地往後拖延，真的很遺憾，「所以我現在不是譴責國民黨，我現在是譴責國民黨的總召」。

媒體追問，現在真的沒有任何一位國民黨委員要出席？陳冠廷強調，還在努力中、還在努力中。至於是否會擔心協商共識最後國民黨不認？陳冠廷認為，如果有人可以代表國民黨團來討論，即便最終沒有結論，但至少過程中會知道對方想要什麼，民進黨也可以在過程中告訴對方，我們可以帶回去討論什麼、你們可以回黨團討論什麼。

陳冠廷也說，這只是謾罵，他也不希望再這邊譴責而已，譴責會往前走嗎？希望至少是往前推一步，至少知道彼此間想要改變的部分、條文，但現在還是一樣，覺得非常遺憾、可惜。

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