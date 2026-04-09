談李貞秀去留問題　柯文哲：做得好不好大家看也知道

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀風波不斷，遭黨內支持者檢舉、黨公職也呼籲知所進退。針對李的去留問題，前民眾黨主席柯文哲今（9日）表示，台灣的政治環境太惡劣，沒有三頭六臂或超強EQ、IQ沒辦法應付；他說，讓中評會獨立運作，「做得好不好其實大家看也知道，但是我覺得這樣，凡事就是這樣，做什麼事情，人情世故義理」。

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌召開競選形象影片公布暨新北誓師大會記者會，民眾黨創黨主席柯文哲出席。（圖／記者湯興漢攝）



柯文哲今受訪談到李貞秀風波時說，已經鬧太久了，他重申，2024年民眾黨提名不分區立委時給新住民保留一個席位，當時想法很簡單，民眾黨以多元開放的政治價值，新住民不管是陸配、外配，加起來將近60萬，如果包括丈夫小孩，超過100萬了，「讓這些族群在立法院有一個代言人，我覺得邏輯是對的」，還是希望台灣是一個共融的社會，讓不管是外配或陸配，在立法院有一個不分區立委的席次。

至於李貞秀在立法院的表現，柯文哲說，那還是要看她個人，要接受社會檢驗，這就沒有辦法另外去評論；但他坦言，「剛才在問李貞秀的表現好不好，台灣的政治環境太惡劣了」。

柯文哲表示，民眾黨目前的立委裡面，大學教授一大堆，很多都是博士學位、大學教授，其實有一個升斗小民普通的小老百姓，也沒有麼不對，因為民意代表本來就要有社會各個階層族群，「只是我們低估一件事，這種惡劣的政治環境，常常不是三頭六臂或超強EQ、IQ沒有辦法應付，這也是事實」。

「至於她的去留問題，大家也不要逼她，給她一點時間去準備。」柯文哲說，中評會本來今天要開會，民眾黨還是很努力建立制度，應該要讓中評會獨立運作，「做得好不好其實大家看也知道，但是我覺得這樣，凡事就是這樣，做什麼事情，人情世故義理」。